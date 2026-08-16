Manchester United veut recruter le défenseur du Bayern Kim Min-jae

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Manchester United veut recruter le défenseur du Bayern Kim Min-jae

Le club anglais de Manchester United s’intéresse au transfert du défenseur sud-coréen Kim Min-jae, qui traverse une période difficile au Bayern. Selon Goal.com le rapporte.

Michael Carrick a commencé à travailler sur ce transfert afin de renforcer davantage la ligne défensive de l’équipe et de la compléter avec un joueur expérimenté. Malgré son activité lors du mercato hivernal, la direction du club comprend parfaitement qu’il est nécessaire d’apporter de nouveaux changements à l’effectif pour rivaliser au plus haut niveau. Les blessures fréquentes des défenseurs centraux Lisandro Martínez et Leny Yoro inquiètent notamment le staff technique. De plus, compte tenu de l’âge avancé de Harry Maguire, l’équipe a un besoin urgent d’un défenseur fiable pour les nombreuses années à venir.

Kim Min-jae a rejoint le club munichois en provenance de Naples en 2023, pour 50 millions d’euros. Grâce à sa vitesse et à sa puissance physique, il est considéré comme un candidat qui correspond parfaitement aux exigences de Manchester United. Cependant, l’avenir du joueur à Munich reste incertain.

Le Bayern ne veut pas laisser partir le joueur

Selon Christian Falk, journaliste de Bayern Insider, le club anglais suit attentivement la situation du défenseur. Falk affirme que les informations selon lesquelles le nom du Sud-Coréen figure sur la liste de Manchester United sont fondées, mais que le joueur lui-même se concentre pour l’instant uniquement sur la reconquête de sa place au Bayern.

Le staff technique dirigé par Vincent Kompany a fait de la victoire en Ligue des champions son objectif principal cette saison. Le club allemand doit donc disposer d’un effectif suffisamment étoffé pour éviter les difficultés liées aux blessures et au calendrier chargé. La vente de Kim Min-jae pourrait considérablement réduire les options de l’équipe en défense centrale.

Carrick devra relever d’importants défis

Alors que les rumeurs de transfert se poursuivent, Michael Carrick doit concentrer toute son attention sur les prochains matchs de Premier League. Après une nouvelle blessure de Lisandro Martínez lors d’un match avec l’équipe nationale d’Argentine, l’entraîneur est notamment contraint de se concentrer sur les joueurs disponibles.

Pour l’heure, la direction du Bayern et le staff technique souhaitent conserver Kim au sein de l’équipe. Le joueur lui-même ne semble pas mécontent de son rôle chez les Munichois, ce qui complique la réalisation de son transfert. Malgré cela, le club anglais devrait tenter une nouvelle fois sa chance avant la fermeture du mercato.

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Jahongir Tursunov
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