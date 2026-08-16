Les résultats de la Premier League anglaise ces dernières années et les problèmes du club continuent de faire l’objet de vives discussions parmi les spécialistes du football et les anciens joueurs. Selon Sportmediaset, la lourde défaite de Manchester United lors de son prochain match amical a suscité les critiques acerbes de la légende du club, Gary Neville. Dans ses analyses, l’ancien défenseur a ouvertement dénoncé les lacunes du jeu de l’équipe. À ce sujet, Goal.com rapporte cette information.

Comme on le sait, l’AC Milan a remporté cette rencontre. Selon Gary Neville, malgré l’absence de plusieurs cadres de l’équipe adverse, le club anglais n’a pas su exploiter les espaces et s’est incliné de manière honteuse. D’après lui, les Milanais, qui ne parviennent plus à gagner ces derniers temps, ont facilement transpercé la défense de Manchester United.

Le scénario du match et le rythme des buts

La rencontre, riche en rebondissements, a offert de nombreux buts aux supporters. Le score a été ouvert dès la 2e minute par Harry Maguire pour l’équipe à domicile. Toutefois, l’AC Milan a repris l’initiative et égalisé grâce à ses attaques rapides. Samuel Chukwueze a remis les deux équipes à égalité à la 37e minute. En début de seconde période, Dorgu a de nouveau donné l’avantage à Manchester United, mais la suite du match a été entièrement dominée par l’adversaire.

Cissé, Sergio Ramos et Ruben Loftus-Cheek ont également inscrit leur nom au tableau d’affichage pour l’AC Milan. La rencontre s’est donc achevée par une large victoire des Milanais. On a vu les entraîneurs, qui assuraient de fait les fonctions de coach principal, effectuer plusieurs expérimentations dans la composition, ce qui a affecté la qualité du jeu.

L’avis de Gary Neville sur la politique de recrutement

L’ancien footballeur de 51 ans a évoqué l’âge d’or de l’ère Sir Alex Ferguson et a présenté le recrutement de nouveaux joueurs comme la seule solution aux problèmes actuels. Selon lui, l’équipe a besoin de renforts à tous les postes, notamment de joueurs de haut niveau capables de rivaliser. L’effectif actuel ne permettra pas d’aller loin et le désordre en défense exige de profonds changements.

Au cours de la rencontre, les entraîneurs des deux équipes ont effectué de nombreux changements et testé de jeunes joueurs remplaçants. Les spécialistes ont toutefois souligné que le principal problème restait l’absence de cohésion collective et de régularité. Ces critiques de Gary Neville ont une nouvelle fois rappelé les lourdes tâches qui attendent la direction de Manchester United.