HyperOS 4 basé sur Android 17 lancé pour le smartphone Xiaomi Mi 6

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HyperOS 4 basé sur Android 17 lancé pour le smartphone Xiaomi Mi 6

Le développeur réputé Rlightz7iF_RLZ a présenté son nouveau projet passionnant. Selon ixbt.com, une version spéciale du système d’exploitation HyperOS 4 a été créée pour le légendaire smartphone Xiaomi Mi 6, lancé en 2017. Cette nouveauté a été une véritable surprise dans le monde de la technologie, car cet appareil vieillissant, privé de support officiel, peut désormais tester les dernières fonctionnalités logicielles. Ixbt.com en informe ses lecteurs dans un article.

Le nouveau firmware alternatif est proposé sous le numéro 4.0.0.9.XCACNXM et repose sur la version interne d’HyperOS 4 destinée au modèle Xiaomi 17. Intégrant des fonctionnalités modernes, ce système est basé sur Android 17. Beaucoup ont été surpris de constater que ce smartphone équipé d’un processeur Snapdragon 835, considéré comme obsolète depuis des années, fonctionne relativement bien avec un système aussi complexe.

Avertissements d’utilisation

Cependant, les spécialistes et le développeur lui-même soulignent qu’il ne s’agit que d’une version expérimentale. Le firmware contient encore de nombreux bugs et certaines de ses fonctions peuvent ne pas fonctionner pleinement. Il est donc fortement déconseillé d’installer cette mise à jour sur le smartphone principal utilisé au quotidien.

Ces expériences proposées par la communauté des développeurs s’adressent principalement aux passionnés de technologie et aux curieux. Elles permettent simplement de tester les limites techniques des anciens appareils et de découvrir l’interface d’un nouveau système d’exploitation.

Le travail des développeurs indépendants

Rappelons que le Xiaomi Mi 6 avait été l’un des smartphones phares les plus populaires de son époque et avait conquis le cœur des acheteurs. L’entreprise a officiellement cessé depuis longtemps de fournir des mises à jour majeures pour ce modèle. Après les dernières versions officielles, le smartphone est resté privé de nouvelles fonctionnalités pendant une longue période.

Malgré cela, grâce aux développeurs indépendants et aux passionnés, l’appareil connaît une seconde jeunesse. Des ports non officiels de MIUI 13 et MIUI 14 avaient déjà été créés pour ce modèle. Désormais, neuf ans plus tard, le smartphone phare de l’époque parvient à faire fonctionner le système moderne HyperOS 4.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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