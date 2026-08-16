Inter Miami lourdement battu, Lionel Messi a raté un penalty

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Inter Miami lourdement battu, Lionel Messi a raté un penalty

Alors que la saison du championnat américain se poursuit, l’Inter Miami emmené par Lionel Messi a subi une lourde défaite à l’extérieur. En déplacement sur la pelouse de Nashville SC, les joueurs de Xavier Mascherano se sont inclinés 4-1 et sont repartis les mains vides. Selon Goal.com, cette rencontre a été un véritable cauchemar pour le club floridien, selon Goal.com, qui l’a rapporté.

Le tournant du match et les moments décisifs

Dès le début de la rencontre, les visiteurs, incapables de trouver leur rythme, ont eu du mal à résister à la pression adverse. Après l’ouverture du score par les locaux, l’Inter Miami a eu une belle occasion de revenir dans le match. À la 23e minute, un penalty a été accordé en faveur de l’équipe.

La star principale de l’équipe, Lionel Messi, s’est présenté face au ballon. Cependant, le gardien adverse Shvake a repoussé le penalty de l’attaquant argentin. Le portier a parfaitement deviné la direction du tir, sauvant son équipe d’un but presque certain et lui permettant de conserver son avantage.

Si le penalty avait été transformé, le scénario de la rencontre aurait pu être complètement différent. Mais ce tir manqué a constitué un sérieux coup dur pour les visiteurs et a pesé sur la suite du match.

La domination en seconde période et la soirée manquée de Messi

Après la pause, les locaux ont définitivement pris le contrôle du match. Nashville SC a encore accentué sa domination, creusé l’écart et finalement remporté la rencontre 4-1. Ce résultat est devenu une victoire importante et prestigieuse pour les hôtes.

Pour Lionel Messi, cette soirée restera marquée non seulement par son penalty manqué, mais aussi par d’autres événements désagréables. Au cours de la rencontre, l’arbitre a averti « La Pulga » d’un carton jaune. Le vétéran a ainsi vécu une soirée particulièrement difficile sur le plan personnel.

Après cette défaite, l’équipe de Xavier Mascherano devra analyser ses lacunes en défense comme en attaque. De son côté, Nashville SC a fait preuve de caractère devant ses supporters, décroché trois points précieux et démontré une nouvelle fois son potentiel.

Inter MiamiLionel MessiMLSFootballNashville SC
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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