La Juventus se prépare à de grands changements dans sa ligne défensive

La Juventus de Turin poursuit son activité sur le marché des transferts et prévoit de renouveler considérablement son effectif. Le transfert du défenseur central colombien Jhon Lucumí, en provenance de Bologne, est en passe d’être finalisé. Cette arrivée devrait avoir un impact sur les autres joueurs de l’équipe et déclencher une réaction en chaîne sur le marché des transferts. Selon Tuttosport, l’arrivée de ce nouveau joueur pourrait changer le destin de plusieurs défenseurs du club. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Le destin des défenseurs et l’intérêt du marché des transferts

Actuellement, la direction de la Juventus travaille sérieusement non seulement au recrutement de nouveaux joueurs, mais aussi au départ des éléments excédentaires. Selon la source, au moins l’un des défenseurs Daniele Rugani, Federico Gatti et Juan Cabal est assuré de quitter le club. Plusieurs équipes ont manifesté leur intérêt pour chacun d’eux et des négociations ont déjà commencé.

Plusieurs clubs italiens s’intéressent notamment aux services du défenseur expérimenté Daniele Rugani. Monza, Sassuolo et l’Udinese ont officiellement envoyé une demande pour recruter le joueur. Son expérience en Serie A devrait constituer un atout important pour ces équipes.

Les projets des clubs français et italiens

L’avenir de Federico Gatti reste également au centre de l’attention. L’Olympique de Marseille s’intéresse au défenseur. Toutefois, la première offre du club français, qui comprendrait un prêt avec option d’achat, n’aurait pas convaincu la direction de la Juventus. Le club turinois serait uniquement disposé à étudier un transfert définitif ou des offres assorties de conditions plus avantageuses.

L’intérêt pour Gatti ne se limite pas à la France. Selon des informations rapportées par les médias sportifs nationaux et internationaux, Naples suit également attentivement la situation du défenseur. Cependant, les actions du club napolitain dépendent directement de l’issue des négociations menées avec le défenseur de Chelsea, Benoît Badiashile.

Juan Cabal pourrait rejoindre Bologne

Un autre défenseur de l’équipe, Juan Cabal, pourrait lui aussi changer de club prochainement. Le Colombien devrait rejoindre Bologne indépendamment du transfert de Jhon Lucumí. Selon Tuttosport, l’opération pourrait prendre la forme d’un prêt, et le joueur lui-même serait favorable à l’idée de rejoindre les Rossoblù.

La direction de la Juventus souhaite boucler rapidement ces transferts afin d’optimiser l’effectif avant la saison et de préserver l’équilibre financier du club. L’annonce officielle de l’arrivée de Jhon Lucumí devrait accélérer les démarches concernant les autres défenseurs de l’équipe.