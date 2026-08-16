Frank Lampard veut recruter deux joueurs de Chelsea

L’entraîneur de Coventry, Frank Lampard, travaille au recrutement de deux joueurs de son ancien club, Chelsea. Alors que le club se prépare à retrouver la Premier League, sa direction s’active durant les derniers jours du mercato pour renforcer l’effectif, comme le rapporte Goal.com.

Selon Goal.com, Lampard avait déjà exprimé le souhait de voir Mykhailo Mudryk rejoindre son équipe. Après une longue suspension liée à une affaire de dopage, l’international ukrainien a retrouvé le groupe de Xabi Alonso. Le joueur était suspendu depuis novembre 2024 en raison de la découverte de meldonium et a désormais purgé sa peine d’un an et huit mois.

Les plans de recrutement de Lampard

Mykhailo Mudryk préfère rester en Premier League plutôt que de rejoindre le club français de Strasbourg. L’entraîneur de Coventry estime que la vitesse et le style de jeu de l’ailier ukrainien pourraient jouer un rôle essentiel dans le maintien de l’équipe dans l’élite.

Les cibles de Lampard ne se limitent pas à Mudryk. Selon le journaliste de TalkSPORT Alex Crook, le technicien expérimenté tente également de recruter Josh Acheampong, formé à l’académie de Chelsea.

Évolutions de l’effectif et perspectives

Le défenseur de 20 ans a disputé 44 rencontres avec l’équipe première depuis ses débuts en 2024. Les Londoniens avaient initialement placé le jeune talent sur la liste des joueurs intransférables, mais cette décision pourrait être révisée dans les derniers jours du mercato.

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, poursuit le renouvellement de son effectif. Le recrutement de Maxence Lacroix, en provenance de Crystal Palace, pour 52 millions de livres sterling, ainsi que le départ de Trevoh Chalobah vers Côme devraient réduire considérablement les possibilités de jeu d’Acheampong.

La direction du club londonien pourrait donc se montrer favorable à un prêt ou à un transfert du jeune joueur, afin qu’il gagne de l’expérience sous les ordres de Lampard. Coventry se prépare quant à lui sérieusement à ses premiers défis en Premier League.