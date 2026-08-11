Concevoir des véhicules électriques, les produire à grande échelle et les livrer est un processus complexe qui englobe la chaîne d’approvisionnement et les infrastructures industrielles. Selon ixbt.com, le directeur général de Rivian, RJ Scaringe, expliquera en détail ces défis complexes et les résultats obtenus lors du TechCrunch Disrupt 2026, qui se tiendra à San Francisco. Techcrunch.com rapporte .

Aujourd’hui, Riv évolue à l’intersection de l’intelligence artificielle, des logiciels, de la robotique, de la fabrication et des transports. Depuis plusieurs années, RJ Scaringe s’efforce de démontrer que la combinaison de ces domaines est non seulement possible, mais qu’elle sera essentielle à mesure que la concurrence s’intensifiera. L’événement est prévu du 13 au 15 octobre de cette année au complexe Moscone Center de San Francisco.

Le crossover R2 et la nouvelle stratégie de marché

Rivian met actuellement en place la production du R2, un modèle proposé à environ 58 000 dollars américains. Scaringe compte s’appuyer sur ce nouveau SUV pour conquérir une part de marché plus large, non couverte par les modèles plus coûteux R1T et R1S. Dans un contexte de ralentissement de la demande pour les véhicules électriques haut de gamme et de forte concurrence, notamment de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques moins chers, cette présentation est considérée comme l’une des étapes les plus importantes pour l’entreprise.

Au-delà de l’industrie automobile, Scaringe étend également ses activités à d’autres secteurs prometteurs. Une feuille de route a notamment été élaborée pour passer à un système de conduite entièrement autonome de niveau 4 d’ici 2028. Rivian développe aussi son réseau de stations de recharge afin de construire l’un des plus grands réseaux de recharge des États-Unis.

L’alliance de la robotique et de l’intelligence artificielle

RJ Scaringe a également fondé Mind Robotics, une entreprise de robots humanoïdes qui a réussi à lever 900 millions de dollars rien que cette année. Il y occupe les fonctions de président exécutif et de directeur général par intérim, tandis que Rivian est l’un des principaux actionnaires et le principal client de l’entreprise.

Il est prévu de transformer l’usine Rivian de Normal, dans l’Illinois, aux États-Unis, en un espace où les humains et les robots collaboreront sur la chaîne d’assemblage. Scaringe y voit une solution possible à la pénurie de main-d’œuvre attendue à l’avenir. Les participants au TechCrunch Disrupt 2026 pourront découvrir directement comment ces investissements sont liés et comment l’intelligence artificielle peut être déployée dans le monde physique, tout en construisant des infrastructures.