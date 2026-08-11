Le dirigeant de Rivian RJ Scaringe prendra la parole au TechCrunch Disrupt 2026

·38·Technologie
Le dirigeant de Rivian RJ Scaringe prendra la parole au TechCrunch Disrupt 2026

Concevoir des véhicules électriques, les produire à grande échelle et les livrer est un processus complexe qui englobe la chaîne d’approvisionnement et les infrastructures industrielles. Selon ixbt.com, le directeur général de Rivian, RJ Scaringe, expliquera en détail ces défis complexes et les résultats obtenus lors du TechCrunch Disrupt 2026, qui se tiendra à San Francisco. Techcrunch.com rapporte .

Aujourd’hui, Riv évolue à l’intersection de l’intelligence artificielle, des logiciels, de la robotique, de la fabrication et des transports. Depuis plusieurs années, RJ Scaringe s’efforce de démontrer que la combinaison de ces domaines est non seulement possible, mais qu’elle sera essentielle à mesure que la concurrence s’intensifiera. L’événement est prévu du 13 au 15 octobre de cette année au complexe Moscone Center de San Francisco.

Le crossover R2 et la nouvelle stratégie de marché

Rivian met actuellement en place la production du R2, un modèle proposé à environ 58 000 dollars américains. Scaringe compte s’appuyer sur ce nouveau SUV pour conquérir une part de marché plus large, non couverte par les modèles plus coûteux R1T et R1S. Dans un contexte de ralentissement de la demande pour les véhicules électriques haut de gamme et de forte concurrence, notamment de la part des constructeurs chinois de véhicules électriques moins chers, cette présentation est considérée comme l’une des étapes les plus importantes pour l’entreprise.

Au-delà de l’industrie automobile, Scaringe étend également ses activités à d’autres secteurs prometteurs. Une feuille de route a notamment été élaborée pour passer à un système de conduite entièrement autonome de niveau 4 d’ici 2028. Rivian développe aussi son réseau de stations de recharge afin de construire l’un des plus grands réseaux de recharge des États-Unis.

L’alliance de la robotique et de l’intelligence artificielle

RJ Scaringe a également fondé Mind Robotics, une entreprise de robots humanoïdes qui a réussi à lever 900 millions de dollars rien que cette année. Il y occupe les fonctions de président exécutif et de directeur général par intérim, tandis que Rivian est l’un des principaux actionnaires et le principal client de l’entreprise.

Il est prévu de transformer l’usine Rivian de Normal, dans l’Illinois, aux États-Unis, en un espace où les humains et les robots collaboreront sur la chaîne d’assemblage. Scaringe y voit une solution possible à la pénurie de main-d’œuvre attendue à l’avenir. Les participants au TechCrunch Disrupt 2026 pourront découvrir directement comment ces investissements sont liés et comment l’intelligence artificielle peut être déployée dans le monde physique, tout en construisant des infrastructures.

RivianRJ ScaringeVéhicules ÉlectriquesRobotiqueTechCrunch Disrupt
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

OpenAI rachète près de 7 milliards de dollars d’actions à ses employésOpenAI rachète près de 7 milliards de dollars d’actions à ses employésAujourd'hui, 04:59Microsoft augmente fortement le prix des licences WindowsMicrosoft augmente fortement le prix des licences WindowsAujourd'hui, 04:28Fuite des photos d'un smartphone secret de Microsoft avant le rachat de NokiaFuite des photos d'un smartphone secret de Microsoft avant le rachat de NokiaAujourd'hui, 03:57Google Pixel 11 Pro XL mis à l’épreuve de ses performancesGoogle Pixel 11 Pro XL mis à l’épreuve de ses performancesAujourd'hui, 03:23La direction de la start-up Phia impliquée dans un scandale d’affiliationLa direction de la start-up Phia impliquée dans un scandale d’affiliationAujourd'hui, 02:57Le fonds de capital-risque Accel lève un nouveau fonds de 550 millions de dollars pour l’IndeLe fonds de capital-risque Accel lève un nouveau fonds de 550 millions de dollars pour l’IndeAujourd'hui, 02:52
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Toyota annonce une garantie à vie pour ses voitures électriques : les batteries seront remplacées gratuitement
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Un client aux États-Unis achète un PC de jeu puissant à un prix record en magasin
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Premiers détails sur la série Samsung Galaxy S27 : L'entreprise travaille sur un « Nouveau miracle »
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants
Tesla présente un nouveau vélo d'équilibre pour enfants