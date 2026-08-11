La scène embarrassante de l’attaquant de Cruzeiro lors de sa présentation fait le buzz sur les réseaux sociaux

Dans le monde du football, les présentations dans un nouveau club sont souvent riches en souvenirs marquants et en moments de joie. Toutefois, pour l’attaquant uruguayen Luciano Rodríguez, prêté par le club saoudien de Neom à Cruzeiro, cette journée restera dans les mémoires pour une humiliation inattendue. Selon Goal.com, une séquence de la présentation officielle du joueur de 23 ans est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux et a suscité de vifs débats. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Après avoir rejoint Cruzeiro et signé son contrat, Luciano Rodríguez est apparu sur scène devant les supporters et les représentants des médias. Sa compagne, la mannequin Antonela Chavalya, l’a également rejoint. Connue par beaucoup comme la « Kim Kardashian uruguayenne » en raison de son activité sur les réseaux sociaux, la mannequin a surpris tout le monde par son comportement durant la cérémonie. Alors que le footballeur tentait de la prendre dans ses bras et de l’embrasser sur la joue, la jeune femme a soudainement quitté la scène précipitamment.

Luciano Rodríguez s’est ainsi retrouvé dans une situation embarrassante devant le public, avant de perdre ses moyens et de rester déconcerté, se grattant la tête pour tenter de détendre l’atmosphère. La vidéo s’est rapidement propagée sur Internet et a attiré l’attention de millions de spectateurs. Les supporters et les internautes ont avancé diverses hypothèses, évoquant un sérieux désaccord au sein du couple.

Les explications de la star des réseaux sociaux

Après les discussions animées qui ont enflammé Internet, Antonela Chavalya, suivie par plus de 170 000 personnes, a été contrainte de clarifier ce malentendu. Elle a fermement assuré qu’il n’y avait aucun conflit entre eux et a expliqué son comportement par l’atmosphère très intense d’un grand club de football, soumis à une forte pression.

Dans sa déclaration, la mannequin a expliqué la situation ainsi : « Quand je suis montée sur scène, je l’ai félicité. En revanche, au moment de partir, j’étais très nerveuse. Ce moment m’a submergée et j’ai préféré lui laisser un peu d’espace. Il n’y a eu aucun manque de respect ni quoi que ce soit de négatif, contrairement à ce que les gens pensent. »

Cruzeiro et les défis à venir

Les supporters de Cruzeiro espèrent que ces petits désagréments en dehors du terrain n’auront pas d’incidence négative sur les performances de Luciano Rodríguez. Actuellement cinquième du championnat brésilien, le club accuse 15 points de retard sur le leader Palmeiras. Malgré son absence de la liste élargie de 23 joueurs de la sélection uruguayenne pour la Coupe du monde, Rodríguez veut ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière.

Déjà suivi par Sunderland, l’attaquant a choisi le Brésil pour se mesurer à l’un des championnats les plus compétitifs d’Amérique du Sud. Ses débuts avec sa nouvelle équipe pourraient avoir lieu très prochainement, dès cette semaine. Cruzeiro sera bientôt engagé dans un choc de la Copa Libertadores face à Flamengo, l’un des clubs les plus puissants et les plus importants du football brésilien.