Roskosmos et Yandeks Pogoda diffuseront l’éclipse solaire en direct

L’année prochaine, l’un des phénomènes naturels les plus rares et les plus fascinants — une éclipse solaire totale — sera observable. Une occasion spéciale est créée pour les millions de personnes qui, en raison de leur emplacement géographique ou de conditions météorologiques défavorables, ne pourront pas l’observer depuis leur région. Selon ixbt.com, le 12 août 2026, Roskosmos et le service Yandeks Pogoda réaliseront une retransmission exclusive en ligne de l’éclipse solaire depuis le célèbre Lakhta Center de Saint-Pétersbourg. Ixbt.com informe ses lecteurs.

Cette retransmission exceptionnelle devrait commencer à 20 h, heure de Moscou. Selon les organisateurs, elle permettra aux habitants des régions géographiquement éloignées de la zone de visibilité ou couvertes de nuages de profiter de ce spectacle cosmique. Les spécialistes soulignent que ces démonstrations en ligne à grande échelle jouent un rôle important dans la vulgarisation scientifique et l’éveil de l’intérêt du grand public pour l’astronomie.

Caractéristiques géographiques de l’éclipse solaire et répartition selon les régions

Selon les spécialistes, la phase totale de l’éclipse se déplacera le long d’une bande très étroite. Cette zone comprend le nord de la Russie, les eaux de l’océan Arctique, le Groenland, l’Islande, ainsi que le nord de l’Espagne et une petite partie du Portugal. Dans ces régions, la Lune masquera entièrement le disque solaire et, si le ciel est dégagé, il sera possible d’observer la rare couronne solaire.

En revanche, à Moscou, à Saint-Pétersbourg et dans la plupart des régions d’Europe, l’éclipse ne sera visible que partiellement. Le degré de couverture du Soleil par la Lune dépendra de la distance par rapport à la ligne de la phase totale et, dans certains endroits, le phénomène pourrait être presque imperceptible. C’est précisément pourquoi la retransmission en ligne permettra de contourner les limites géographiques et donnera à chacun la possibilité de suivre pleinement le phénomène.

Programme de la retransmission en direct et participation d’experts

Les spectateurs découvriront non seulement un paysage magnifique, mais aussi un programme scientifique et pédagogique. Pendant la retransmission, l’astrophotographe renommé Nikolaï Vodovine et Ielena Kouprianova, chercheuse à l’Observatoire astronomique principal de l’Académie des sciences de Russie, participeront en tant qu’experts. Ils expliqueront en détail les mécanismes des éclipses, les particularités du phénomène astronomique à venir et les règles à respecter pour observer le Soleil en toute sécurité.

Il est précisé que plusieurs plateformes pratiques seront proposées pour suivre cette retransmission exceptionnelle. Elle sera accessible directement sur le site de Yandeks Pogoda, dans son application mobile, ainsi que dans la communauté officielle de Roskosmos sur le réseau social VKontakte. Après la retransmission, son enregistrement sera également publié sur les pages de l’agence dans les réseaux sociaux et dans le cadre du programme Astrograf sur la plateforme Kinopoisk.