Jeff Bezos pourrait acheter des parts de Liverpool

·42·Sport
Jeff Bezos pourrait acheter des parts de Liverpool

Un consortium de milliardaires dirigé par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, serait dans la dernière phase des négociations pour acquérir une participation minoritaire de 30 % dans Liverpool, club de Premier League anglaise. Selon BBC Sport, si l’accord se concrétise, Fenway Sports Group (FSG), propriétaire du club, réalisera un bénéfice exceptionnel, tandis que les supporters suivent le processus avec prudence. Goal.com a rapporté l’information.

FSG avait acheté le club en 2010 pour seulement 300 millions de livres sterling. À l’époque, Liverpool était au bord de la faillite. Si la vente envisagée aboutit, la société réalisera un bénéfice de 1,35 milliard de livres sterling et la valeur totale du club sera estimée à 4,5 milliards de livres. Les propriétaires actuels bénéficieront ainsi d’un gain financier considérable tout en conservant le contrôle du club.

L’ampleur financière et les restrictions sur les transferts

Selon l’expert financier Kieran Maguire, cette opération serait avantageuse à tous points de vue pour FSG. La fortune personnelle de Jeff Bezos est estimée à environ 257 milliards de dollars. Le consortium comprend également Eduardo Saverin, l’un des cofondateurs de Facebook, ainsi qu’Amit Bhatia. Malgré cela, les spécialistes rappellent aux supporters de ne pas s’attendre à des recrutements sans précédent sur le marché des transferts dès le départ.

Les règles financières de la Premier League anglaise et le ratio des dépenses liées à l’effectif empêchent les clubs de dépenser sans limites. Les fonds étant directement liés aux revenus commerciaux, l’opération pourrait essentiellement prendre la forme d’une vente d’actions entre FSG et les nouveaux investisseurs. Cela signifie qu’elle n’aurait pas d’impact financier direct sur le club lui-même.

Les inquiétudes légitimes des supporters

Malgré l’intérêt d’investisseurs disposant d’immenses fortunes, les supporters de Liverpool sont fermement déterminés à protéger les valeurs historiques de l’équipe. Spirit of Shankly, l’association indépendante des supporters du club, s’inquiète de l’attitude que les nouveaux investisseurs adopteront à l’égard des traditions du passé et des droits des travailleurs.

  • Quels droits précis le nouveau consortium obtiendra-t-il en échange de sa participation de 30 % ?
  • Les investisseurs auront-ils une place dans la direction du club et au conseil d’administration ?
  • Quelles vérifications sont-elles menées concernant les investisseurs potentiels ?
  • Cette acquisition est-elle réalisée dans l’intérêt de l’équipe ou s’agit-il simplement d’un achat prestigieux ?
Pour l’instant, les détails définitifs de l’accord et ses conséquences font encore l’objet de discussions. Le dialogue entre la direction de Liverpool et les supporters sera déterminant pour l’avenir du club et la préservation de ses traditions uniques.

LiverpoolJeff BezosPremier LeagueTransfertsFootball
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Thiago Almada rejoint River PlateThiago Almada rejoint River PlateAujourd'hui, 03:11José Mourinho révèle les conflits au Real Madrid et le secret du vestiaireJosé Mourinho révèle les conflits au Real Madrid et le secret du vestiaireAujourd'hui, 02:56Liverpool doit se joindre à la course pour Myles Lewis-SkellyLiverpool doit se joindre à la course pour Myles Lewis-SkellyAujourd'hui, 02:54José Mourinho dévoile son époque au Real Madrid et son conflit avec CasillasJosé Mourinho dévoile son époque au Real Madrid et son conflit avec CasillasAujourd'hui, 02:30Lamine Yamal fête ses 19 ans et reprend l’entraînementLamine Yamal fête ses 19 ans et reprend l’entraînementAujourd'hui, 01:12L’avenir de Rafael Leão et la situation des transferts autour de MilanL’avenir de Rafael Leão et la situation des transferts autour de MilanAujourd'hui, 00:51
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Erling Haaland rentre des États-Unis avec un souvenir insolite : la star de Manchester City surprend ses fans
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Coup de théâtre à City : Maresca met 25 joueurs sur le marché
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois