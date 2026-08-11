Joby Aviation acquiert Resonant Sciences pour 500 millions de dollars

Le développeur d’aéronefs électriques Joby Aviation a conclu un accord pour acquérir Resonant Sciences, spécialisée dans le secteur de la défense, pour 500 millions de dollars en espèces et en actions. Selon les documents officiels remis aux autorités de régulation, cette importante transaction constitue une nouvelle étape majeure visant à renforcer la position de l’entreprise dans le domaine militaire. Techcrunch.com rapporte .

Basée dans l’Ohio, Resonant Sciences est spécialisée dans la fabrication de systèmes de radiofréquence et de capteurs. Elle opérera à l’avenir au sein de Joby comme une activité dédiée à la défense. Cette nouvelle division sera dirigée par J. Micah North, cofondateur et directeur général de l’entreprise. Elle intégrera également les projets de Joby consacrés aux aéronefs équipés de moteurs turbino-électriques et hydrogéno-électriques, ainsi qu’aux technologies autonomes.

La défense aide à se concentrer sur les objectifs principaux

Selon les représentants de Joby Aviation, la création de cette nouvelle division de défense permettra à l’équipe principale de se concentrer pleinement sur la certification, la production et la commercialisation de son taxi aérien électrique destiné au marché civil. Basée en Californie, Joby travaille à la création d’un réseau de taxis aériens électriques urbains destinés au transport de passagers et de marchandises sur de courtes distances.

Au cours des deux dernières années, l’entreprise a commencé à développer plus ouvertement ses projets dans le secteur de la défense. L’an dernier, Joby a signé un accord de partenariat avec le sous-traitant militaire L3Harris Technologies. Cet accord vise à étudier les possibilités de développer un nouvel aéronef hybride à turbine à gaz, à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), capable de voler de manière autonome pour des missions militaires.

Intégration technologique et stabilité financière

L’acquisition de Resonant Sciences fournit immédiatement à Joby une activité déjà opérationnelle et génératrice de revenus. Selon les documents, Resonant a généré 100 millions de dollars de chiffre d’affaires au cours des 12 derniers mois et dispose d’un accès à des programmes classifiés gérés par le gouvernement américain. Les technologies de radiofréquence et de capteurs de l’entreprise devraient contribuer au perfectionnement des aéronefs électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) de Joby.

Le développement, la certification et la production en série d’aéronefs eVTOL nécessitent des années et d’importantes dépenses financières. Entrée en Bourse en 2021, Joby recherche activement des sources de revenus à court terme afin de préserver la confiance des investisseurs. L’an dernier notamment, l’entreprise a acquis l’activité de transport par hélicoptère de Blade Air Mobility pour environ 125 millions de dollars.

Grâce à ces initiatives stratégiques, Joby Aviation acquiert non seulement des infrastructures importantes et des sources de revenus, mais établit également une base solide pour financer ses futurs projets commerciaux et de défense. La création de la nouvelle division de défense ouvre par ailleurs de vastes possibilités pour les avancées technologiques à venir.