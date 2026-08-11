Transfert sensationnel à Neftchi : pourquoi Kouao a-t-il quitté l’Europe pour choisir l’Ouzbékistan ?

La Super League d’Ouzbékistan a frappé fort lors du mercato estival. Ancien défenseur du club français de Metz et international ivoirien, Koffi Kouao poursuivra sa carrière au Neftchi de Fergana. Les raisons qui ont poussé ce joueur expérimenté de 28 ans à quitter l’Europe pour choisir le championnat ouzbek, ainsi que ses déclarations dans une interview accordée à la presse française, ont retenu l’attention de nombreux observateurs.

Dans une interview accordée au prestigieux 225foot.com le défenseur ivoirien s’est exprimé ouvertement sur cette décision inattendue, mais ambitieuse.

Les adieux à Metz et le projet de Neftchi

Après l’expiration de son contrat avec le club français de Metz en juillet dernier, Koffi Kouao est devenu agent libre. Malgré plusieurs offres de clubs européens, le joueur a préféré ne pas se précipiter et choisir un projet dans lequel il pourrait pleinement s’exprimer.

Après mon expérience à Metz et l’expiration de mon contrat en juillet, j’ai préféré ne pas me précipiter afin de choisir un projet dans lequel je me sentirais pleinement désiré. Lorsque l’option Neftchi s’est présentée, les plans de la direction du club m’ont séduit. Découvrir le championnat d’Ouzbékistan est pour moi un défi très intéressant et une nouvelle aventure, tant sur le plan humain que sportif, a déclaré Koffi Kouao.

Un contrat jusqu’en 2027

La direction du club de Fergana est parvenue à recruter un joueur étranger de haut niveau afin de renforcer sa défense. L’accord entre les deux parties porte sur une saison et demie, et Kouao a signé avec Neftchi un contrat officiel courant jusqu’au 30 juin 2027 .

Le joueur ivoirien s’est dit prêt à mettre au service de sa nouvelle équipe la riche expérience et les connaissances tactiques acquises sur les terrains européens.

« Je donnerai tout sur le terrain » : les grandes promesses de Kouao

Le latéral droit, reconnu à son poste pour sa grande vitesse, son engagement dans les duels et son style de jeu agressif, nourrit de grandes ambitions pour son aventure à Fergana :

Je suis arrivé ici avec humilité, mais aussi avec l’intention de montrer mon expérience, ma vitesse et mon jeu agressif sur le côté droit. C’est un nouveau football, une nouvelle culture, et je suis prêt à tout donner cette saison pour aider le club à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés. Le terrain parlera !

Les performances du joueur étranger expérimenté qui a rejoint Neftchi et son influence sur les résultats de l’équipe suscitent un vif intérêt chez les supporters. Ce transfert de Fergana renforcera sans aucun doute la concurrence en Super League.

Laissez votre avis dans les commentaires et partagez cet article avec vos proches sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux.