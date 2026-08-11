Google teste de nouveaux outils d’IA sur sa page d’accueil

Google a franchi une nouvelle étape dans la refonte radicale du design de sa page d’accueil, resté quasiment inchangé pendant des décennies. Selon ixbt.com, l’entreprise a supprimé le bouton traditionnel « Recherche » pour certains utilisateurs et l’a remplacé par trois raccourcis dédiés aux fonctions d’intelligence artificielle. Ce changement suscite un vif intérêt dans le monde d’Internet, car il pourrait marquer la fin d’une époque dans l’évolution des moteurs de recherche. À ce sujet, Ixbt.com rapporte que.

Pour l’instant, cette nouveauté est testée uniquement auprès d’un petit groupe d’utilisateurs non authentifiés. L’expérience a été observée sur plusieurs navigateurs différents, sans avoir été officiellement annoncée par l’entreprise. Cette approche montre néanmoins que la stratégie de Google accorde désormais la priorité à la possibilité de dialoguer directement avec les utilisateurs et de créer du contenu, au-delà de la simple recherche d’informations.

Nouvelle interface et fonctionnalités d’intelligence artificielle

Les nouveaux raccourcis situés sous la barre de recherche couvrent trois axes principaux : la création d’images (Create images), les questions sur des fichiers (Ask about files) et la discussion d’idées ou le « brainstorming » (Brainstorm). Parallèlement, le célèbre bouton « J’ai de la chance » reste à sa place, tandis qu’AI Mode demeure intégré à la barre de recherche.

Le fonctionnement de ces outils varie selon que l’utilisateur est connecté ou non à son compte. Certaines fonctions, comme le téléversement de documents pour leur poser des questions ou le lancement d’une conversation avec Gemini, fonctionnent même sans authentification. En revanche, la création d’images à l’aide de l’intelligence artificielle nécessite de se connecter. Fait intéressant, les trois nouveaux raccourcis disparaissent dès que l’utilisateur se connecte à son compte, puis réapparaissent après sa déconnexion.

Virage stratégique et perspectives d’avenir

La page d’accueil de Google se distinguait par son design conservateur, dont le bouton « Recherche » constituait un élément central. La nouvelle expérience propose désormais un environnement permettant non seulement de chercher des informations, mais aussi d’analyser ses propres données, de créer du contenu et d’échanger directement avec le modèle Gemini.

Selon les experts, cette approche montre que l’entreprise passe de l’affichage de résultats de recherche traditionnels à une interaction avec l’intelligence artificielle dès la formulation de la requête. Si le test est jugé concluant et déployé auprès du grand public, il s’agira de l’un des changements d’interface les plus marquants de l’histoire des moteurs de recherche.