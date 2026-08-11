Un lézard d’un mètre apparaît dans une rue de Corée du Sud

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Un lézard d’un mètre apparaît dans une rue de Corée du Sud

En Corée du Sud, une simple promenade s’est soudain transformée en événement insolite. Dans un quartier résidentiel, un énorme lézard mesurant près d’ un mètre est apparu, suscitant la stupéfaction générale.

Le grand reptile a été aperçu près d’un sentier de promenade. Les passants qui l’ont remarqué par hasard ont été surpris par sa taille imposante et se sont empressés de filmer la scène.

L’apparition du lézard a rapidement suscité des discussions sur les réseaux sociaux. Les internautes cherchent à savoir d’où il venait et comment il a pu atteindre cette zone résidentielle.

Sa longueur, bien supérieure à celle des lézards que l’on trouve habituellement dans les foyers, a particulièrement retenu l’attention. L’incident a donc suscité un vif intérêt parmi les habitants comme chez les internautes.

Corée du Sud
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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