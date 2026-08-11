Large victoire de Paxtakor : Al Hussein balayé et qualification pour la Ligue des champions asiatique Élite

Le club de Tachkent, Paxtakor, a remporté une large et convaincante victoire contre l’équipe jordanienne d’Al Hussein lors du match décisif du tour préliminaire de la Ligue des champions de l’AFC Élite. À Tachkent, les « Lions » ont inscrit trois buts sans réponse et se sont qualifiés pour la phase principale du tournoi de clubs le plus prestigieux d’Asie, la Ligue des champions de l’AFC Élite.

Grâce à cette victoire, Paxtakor a mis fin à la série « invincible » des Jordaniens face aux clubs ouzbeks et a offert une véritable fête à ses supporters.

Doublé de Hamdamov et but de Resan

La rencontre a débuté par des attaques actives et intenses des locaux. Dès la 8e minute, Dostonbek Hamdamov a profité d’une erreur de la défense adverse pour ouvrir le score : 1-0.

Maîtrisant totalement le jeu, Paxtakor a creusé l’écart à la 30e minute. Dostonbek Hamdamov, encore lui, a démontré toute sa classe, inscrit son doublé et renforcé la domination des Tachkentois.

La seconde période a également débuté sous la domination des « Lions ». À la 52e minute, le milieu irakien Bashar Resan a parfaitement ajusté son tir pour inscrire le dernier but de la rencontre : 3-0.

La phase de groupes de la Ligue des champions de l’AFC Élite attend Paxtakor

Cette victoire revêt une immense importance stratégique pour Paxtakor. Dans la Ligue des champions de l’AFC Élite, disputée sous un nouveau format depuis cette saison et réunissant les meilleurs clubs d’Asie, ce sont les « Lions » qui défendront désormais l’honneur de l’Ouzbékistan.

L’entraîneur principal et les joueurs ont fait preuve de discipline tactique et d’une excellente condition physique tout au long du match, ne laissant aucune chance au champion de Jordanie.

Feuille de match

Ligue des champions de l’AFC Élite — Tour préliminaire

Paxtakor (Ouzbékistan) – Al Hussein (Jordanie) — 3-0

Buts : Dostonbek Hamdamov (8e, 30e), Bashar Resan (52e).

Composition de Paxtakor : 35. Sanjar Quvvatov, 4. Zaid Tahsin, 8. Dilshod Saitov (7. Hojiakbar Alijonov, 46e), 10. Akmal Mozgovoy, 17. Dostonbek Hamdamov (11. Hojimat Erkinov, 68e), 21. Bashar Resan (77. Oybek Bozorov, 68e), 23. Abdurauf Bo‘riyev, 29. Ayman Hussayn (Stefan Chinedu, 76e), 34. Sherzod Nasrullayev, 50. Flamarion, 55. Muhammadrasul Abdumajidov.

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