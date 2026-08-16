Un nez pour chaque situation : l’histoire insolite d’une Britannique

La Britannique Jane Hardman a perdu son nez en 2017 à cause d’une maladie auto-immune rare. Aujourd’hui, elle possède plus de 10 prothèses nasales différentes.

Pourquoi a-t-elle besoin d’autant de prothèses ?

Jane utilise des prothèses adaptées à différentes situations. Elle choisit chacune d’elles selon son apparence, son confort et le contexte.

Jane ne cache pas son expérience ; au contraire, elle la partage ouvertement sur les réseaux sociaux.

Son objectif : informer

En publiant régulièrement des articles sur son parcours, elle cherche à sensibiliser le public aux maladies rares et aux difficultés rencontrées par les personnes ayant perdu des parties de leur visage.

L’histoire de Jane montre que, même si les changements d’apparence influencent la vie, le rapport à soi et la place dans la société, ils n’empêchent pas de vivre pleinement.