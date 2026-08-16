La NASA prévoit de confier des missions lunaires à des entreprises privées

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) prévoit de commander, d’ici à la fin de l’année, trois nouvelles missions lunaires dans le cadre du programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Selon Ixbt.com, dans le cadre de cette initiative, l’agence spatiale paiera des entreprises privées pour acheminer des instruments scientifiques et des équipements techniques sur la Lune, ce qui devrait constituer une étape importante dans le développement des futures infrastructures spatiales. Cette information, Ixbt.com rapporte .

Les dirigeants de Firefly Aerospace et d’Intuitive Machines ont indiqué lors de conférences financières que deux des trois prochaines commandes concerneraient des atterrisseurs. La troisième commande porterait sur des services d’imagerie et de cartographie depuis l’orbite lunaire, ce qui pourrait à son tour amorcer des changements d’une importance historique.

Qui remplacera l’appareil LRO ?

Steve Altemus, directeur d’Intuitive Machines, a précisé qu’il s’agissait d’un appareil moderne destiné à cartographier la surface lunaire et à remplacer le vénérable Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), lancé en 2009. Alors que sa mission prolongée est actuellement prévue au moins jusqu’en 2028, la communauté scientifique souligne depuis plusieurs années que le LRO vieillit et qu’un successeur doté d’instruments scientifiques modernes est nécessaire.

Bien que la NASA n’ait pas encore officiellement dévoilé les détails de la future commande d’un appareil orbital, les acteurs privés du marché se préparent activement à cette mission. Firefly a notamment annoncé développer un service commercial d’imagerie lunaire baptisé Ocula, dont les caméras devraient être installées sur des plateformes Elytra mobiles opérant avec les atterrisseurs Blue Ghost.

Le potentiel des entreprises et le programme CLPS

Intuitive Machines possède de son côté une expérience dans l’exploitation de la caméra haute résolution embarquée sur le LRO et contrôle également le fonctionnement de la caméra ShadowCam installée sur l’appareil orbital lunaire sud-coréen Danuri. Le programme CLPS passe actuellement d’appareils isolés à une production en série, et Firefly comme Intuitive Machines ont remporté quatre missions d’atterrissage chacune.

Ces quatre appareils devront transporter le même type d’ensemble d’instruments, et l’objectif principal du programme est de tester la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent produire des plateformes lunaires standardisées. Intuitive Machines a considérablement agrandi ses installations de production à Houston, tandis que Firefly a également multiplié par plus de quatre la superficie de ses salles blanches.

De futurs contrats gigantesques

La prochaine étape devrait être le lancement du programme CLPS 2.0. Ce nouveau contrat, d’un montant maximal de 10 milliards de dollars sur dix ans, pourrait être prolongé de 15 années supplémentaires, portant sa valeur totale à 15 milliards de dollars.

Grâce à ces capacités financières et techniques, les entreprises privées préparent des appareils capables d’emporter des charges plus lourdes. L’appareil Nova-D d’Intuitive Machines pourrait notamment livrer environ 500 kilogrammes de fret, tandis que sa version à trois moteurs serait conçue pour transporter jusqu’à une tonne. Firefly développe également une version extensible de Blue Ghost capable d’emporter plusieurs tonnes de charge utile.