La Juventus négocie le transfert d’Emiliano Martínez

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La Juventus négocie le transfert d’Emiliano Martínez

Le club italien de la Juventus a entamé des négociations pour recruter le gardien d’Aston Villa Emiliano Martínez. Selon Goal.com, le club turinois s’est tourné vers le portier argentin, car ses autres options ne sont plus disponibles et Aston Villa est proche de recruter le gardien de Parme Zion Suzuki. À ce sujet, Goal.com rapporte l’information.

Toutefois, de sérieux doutes subsistent concernant ce transfert. L’état physique du gardien expérimenté, plus précisément la blessure à son doigt, préoccupe les dirigeants du club. Emiliano Martínez s’était fracturé un doigt lors d’un entraînement intensif avant la finale de la Ligue Europa.

Antécédents de blessure et risque d’opération

À l’époque, malgré sa blessure, le joueur avait disputé le match décisif et remporté la victoire. Il avait refusé de se faire opérer afin de ne pas manquer la Coupe du monde. Il a géré ce problème pendant toute la compétition, mais cette blessure recommence aujourd’hui à le gêner.

Selon le Daily Mail, la Juventus est prête à prendre le risque de recruter Emiliano Martínez malgré tous les dangers liés à son état. D’après le célèbre journaliste italien Niccolò Schira, les Turinois souhaitent non seulement parvenir à un accord financier avec Aston Villa, mais aussi examiner attentivement l’état médical du joueur.

Si une opération est nécessaire, le gardien pourrait être indisponible pendant environ trois mois. Dans une interview accordée en juillet, Martínez avait reconnu que sa main lui faisait toujours mal et que tous les spécialistes lui avaient recommandé une intervention chirurgicale. Il avait toutefois expliqué qu’il ne repoussait cette décision qu’en raison de la Coupe du monde.

Les perspectives du transfert

Le fait que Martínez n’ait pas participé à la Supercoupe contre le PSG, le premier match officiel de la saison d’Aston Villa, a également accru les interrogations sur son état. De son côté, le club anglais a commencé à chercher un autre gardien pour renforcer son effectif.

Les négociations se poursuivent pour l’instant au sujet des conditions financières et des résultats de la visite médicale. La direction de la Juventus devrait prendre une décision finale après avoir évalué tous les risques. En cas d’accord, le club turinois renforcera sa défense et la sécurité de ses cages avec un champion du monde expérimenté.

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Jahongir Tursunov
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