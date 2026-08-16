Ethan Nwaneri pourrait quitter Arsenal, tandis que Milan s’intéresse à son transfert

Le club londonien Arsenal serait prêt à vendre l’un de ses jeunes talents, Ethan Nwaneri, avant la clôture du mercato estival. Le jeune milieu de terrain, qui ne parvient pas à s’imposer dans le onze de départ de Mikel Arteta, pourrait poursuivre sa carrière en Italie. Goal.com rapporte que.

Selon Goal.com, Nwaneri n’a même pas été retenu sur le banc lors du dernier match de Premier League contre Manchester City. Bien qu’il ait participé à la préparation estivale, le staff technique semble avoir décidé de se passer de ses services.

Confirmation de Fabrizio Romano

Le célèbre spécialiste du mercato Fabrizio Romano a également confirmé cette information sur ses réseaux sociaux, indiquant que le joueur quitterait Londres avant la clôture du mercato estival. Selon lui, ce projet avait été convenu il y a déjà plusieurs semaines.

Rappelons qu’Ethan Nwaneri avait attiré l’attention de tout le monde du football en faisant ses débuts professionnels à un âge record. Toutefois, en raison de la forte concurrence au sein d’un effectif d’Arsenal riche en stars, il lui a été difficile d’obtenir un temps de jeu régulier.

L’intérêt de Milan

La direction de Milan a été informée de la disponibilité du joueur sur le marché des transferts. Le géant italien cherche à renforcer son secteur offensif, notamment avec un meneur de jeu polyvalent capable d’évoluer derrière l’attaquant.

Les recruteurs milanais avaient inscrit le jeune Anglais sur leur liste de suivi dès la fin du mois de juillet. La direction des Rossoneri est prête à offrir au jeune joueur les conditions nécessaires au stade San Siro et étudie sérieusement les différentes options pour conclure le transfert.

Après avoir manqué de temps de jeu en Premier League la saison dernière, Nwaneri avait été prêté à l’Olympique de Marseille. Bien que son expérience en Ligue 1 ait favorisé sa progression, elle n’a pas suffi à lui permettre de réintégrer les plans principaux de Mikel Arteta.