Les premières minutes du Community Shield disputé à Cardiff ont été riches en sensations fortes pour les supporters. Selon Goal.com, le match entre Arsenal et Manchester City a débuté sous la domination totale du club londonien, qui a mis son adversaire en grande difficulté dès la première période. Les buts de Riccardo Calafiori et Kai Havertz ont permis aux hommes de Mikel Arteta de rejoindre la pause avec une confortable avance de 2-0. C’est ce que rapporte Goal.com.

Une rencontre intense marquée par des records

Dès le coup d’envoi, Arsenal est parti à l’attaque et Riccardo Calafiori a conclu une superbe passe de Myles Lewis-Skelly. Alors que seulement 24 secondes s’étaient écoulées, le défenseur italien a trompé Gianluigi Donnarumma. Ce but éclair a été officiellement enregistré comme le plus rapide de l’histoire du Community Shield et le quatrième plus rapide de l’histoire d’Arsenal.

Ne relâchant pas son emprise sur le match, le club londonien a inscrit un deuxième but à la 28e minute. Martin Ødegaard a adressé un centre dangereux depuis l’aile droite vers la surface. Le débutant Christos Tzolis a remis le ballon de la tête au second poteau, et Kai Havertz n’a pas tremblé à bout portant pour porter le score à 2-0.

Un test difficile pour Enso Maresca

Renforcé par le précieux transfert de Bruno Guimarães, le milieu de terrain d’Arsenal a totalement pris le dessus dans l’entrejeu. Manchester City, bien loin du niveau affiché lors de ses précédentes rencontres, n’a pratiquement créé aucune occasion dangereuse devant le but de David Raya. L’absence de joueurs expérimentés a pesé sur le jeu de l’équipe et placé les hommes du nouvel entraîneur Enso Maresca dans une situation compliquée.

La prestation particulièrement faible de Manchester City n’a pas échappé aux supporters d’Arsenal présents dans le stade. Dès la 31e minute, les tribunes ont commencé à tourner ouvertement en dérision le nouvel entraîneur Enso Maresca avec des chants ironiques et retentissants suggérant qu’il serait « licencié dès le matin ».

Arsenal a conservé le contrôle total du ballon jusqu’à la fin de la première période et n’a laissé aucune occasion à son adversaire. Les joueurs de Manchester City n’ont réussi ni à effectuer des passes précises ni à percer la défense adverse. Les locaux ont ainsi rejoint les vestiaires avec une avance solide.