Arsenal bat Manchester City dans le Community Shield

·1·Sport
Arsenal bat Manchester City dans le Community Shield

Les premières minutes du Community Shield disputé à Cardiff ont été riches en sensations fortes pour les supporters. Selon Goal.com, le match entre Arsenal et Manchester City a débuté sous la domination totale du club londonien, qui a mis son adversaire en grande difficulté dès la première période. Les buts de Riccardo Calafiori et Kai Havertz ont permis aux hommes de Mikel Arteta de rejoindre la pause avec une confortable avance de 2-0. C’est ce que rapporte Goal.com.

Une rencontre intense marquée par des records

Dès le coup d’envoi, Arsenal est parti à l’attaque et Riccardo Calafiori a conclu une superbe passe de Myles Lewis-Skelly. Alors que seulement 24 secondes s’étaient écoulées, le défenseur italien a trompé Gianluigi Donnarumma. Ce but éclair a été officiellement enregistré comme le plus rapide de l’histoire du Community Shield et le quatrième plus rapide de l’histoire d’Arsenal.

Ne relâchant pas son emprise sur le match, le club londonien a inscrit un deuxième but à la 28e minute. Martin Ødegaard a adressé un centre dangereux depuis l’aile droite vers la surface. Le débutant Christos Tzolis a remis le ballon de la tête au second poteau, et Kai Havertz n’a pas tremblé à bout portant pour porter le score à 2-0.

Un test difficile pour Enso Maresca

Renforcé par le précieux transfert de Bruno Guimarães, le milieu de terrain d’Arsenal a totalement pris le dessus dans l’entrejeu. Manchester City, bien loin du niveau affiché lors de ses précédentes rencontres, n’a pratiquement créé aucune occasion dangereuse devant le but de David Raya. L’absence de joueurs expérimentés a pesé sur le jeu de l’équipe et placé les hommes du nouvel entraîneur Enso Maresca dans une situation compliquée.

La prestation particulièrement faible de Manchester City n’a pas échappé aux supporters d’Arsenal présents dans le stade. Dès la 31e minute, les tribunes ont commencé à tourner ouvertement en dérision le nouvel entraîneur Enso Maresca avec des chants ironiques et retentissants suggérant qu’il serait « licencié dès le matin ».

Arsenal a conservé le contrôle total du ballon jusqu’à la fin de la première période et n’a laissé aucune occasion à son adversaire. Les joueurs de Manchester City n’ont réussi ni à effectuer des passes précises ni à percer la défense adverse. Les locaux ont ainsi rejoint les vestiaires avec une avance solide.

ArsenalManchester CityCommunity ShieldRiccardo CalafioriEnso Maresca
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ethan Nwaneri pourrait quitter Arsenal, tandis que Milan s’intéresse à son transfertEthan Nwaneri pourrait quitter Arsenal, tandis que Milan s’intéresse à son transfertAujourd'hui, 19:35Milan fait revenir ses cadres à l’entraînementMilan fait revenir ses cadres à l’entraînementAujourd'hui, 19:32La Juventus négocie le transfert d’Emiliano MartínezLa Juventus négocie le transfert d’Emiliano MartínezAujourd'hui, 19:11Jürgen Klopp prend ses fonctions à la tête de l’équipe nationale allemandeJürgen Klopp prend ses fonctions à la tête de l’équipe nationale allemandeAujourd'hui, 18:52Arsenal et Manchester City annoncent leurs compositions pour la finaleArsenal et Manchester City annoncent leurs compositions pour la finaleAujourd'hui, 18:13Anthony Gordon fera ses débuts avec le FC BarceloneAnthony Gordon fera ses débuts avec le FC BarceloneAujourd'hui, 16:50
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026