Arsenal et Manchester City annoncent leurs compositions pour la finale
Lors de la finale de la Supercoupe d’Angleterre, Arsenal et Manchester City s’affronteront. Le match débutera à 19 h 00. Les deux équipes devraient évoluer en 4-2-3-1. David Raya gardera les buts d’Arsenal, tandis que Kai Havertz évoluera en pointe. «Manchester City» comptera quant à lui sur Erling Haaland en attaque. Les remplaçants, les entraîneurs et le nom du stade ne sont pas précisés dans ces informations.
Composition de départ d’Arsenal :
• David Raya
• Ben White
• Christian Mosquera
• Gabriel Magalhães
• Riccardo Calafiori
• Myles Lewis-Skelly
• Bruno Guimarães
• Noni Madueke
• Martin Ødegaard
• Christos Tzolis
• Kai Havertz
Composition de départ de Manchester City :
• Gianluigi Donnarumma
• Nico O'Reilly
• Joško Gvardiol
• Rúben Dias
• Elliot Anderson
• Mateo Kovačić
• Jérémy Doku
• Phil Foden
• Antoine Semenyo
• Erling Haaland
Martin Ødegaard sera le capitaine d’Arsenal. À Manchester City, le brassard sera porté par Rúben Dias.
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