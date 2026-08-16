Arsenal et Manchester City annoncent leurs compositions pour la finale

·17·Sport
Arsenal et Manchester City annoncent leurs compositions pour la finale

Lors de la finale de la Supercoupe d’Angleterre, Arsenal et Manchester City s’affronteront. Le match débutera à 19 h 00. Les deux équipes devraient évoluer en 4-2-3-1. David Raya gardera les buts d’Arsenal, tandis que Kai Havertz évoluera en pointe. «Manchester City» comptera quant à lui sur Erling Haaland en attaque. Les remplaçants, les entraîneurs et le nom du stade ne sont pas précisés dans ces informations.

Composition de départ d’Arsenal :

• David Raya

• Ben White

• Christian Mosquera

• Gabriel Magalhães

• Riccardo Calafiori

• Myles Lewis-Skelly

• Bruno Guimarães

• Noni Madueke

• Martin Ødegaard

• Christos Tzolis

• Kai Havertz

Composition de départ de Manchester City :

• Gianluigi Donnarumma

• Nico O'Reilly

• Joško Gvardiol

• Rúben Dias

Abdukodir Khusanov

• Elliot Anderson

• Mateo Kovačić

• Jérémy Doku

• Phil Foden

• Antoine Semenyo

• Erling Haaland

Martin Ødegaard sera le capitaine d’Arsenal. À Manchester City, le brassard sera porté par Rúben Dias.

ArsenalManchester CityErling HaalandMartin ØdegaardRúben Dias
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Anthony Gordon fera ses débuts avec le FC BarceloneAnthony Gordon fera ses débuts avec le FC BarceloneAujourd'hui, 16:50Le Bayern Munich pourrait accepter un prêt pour João PalhinhaLe Bayern Munich pourrait accepter un prêt pour João PalhinhaAujourd'hui, 16:11Frank Lampard veut recruter deux joueurs de ChelseaFrank Lampard veut recruter deux joueurs de ChelseaAujourd'hui, 15:51Gary Neville critique la défaite de Manchester United en match amicalGary Neville critique la défaite de Manchester United en match amicalAujourd'hui, 15:50La Juventus proche de finaliser le transfert d’Emiliano MartínezLa Juventus proche de finaliser le transfert d’Emiliano MartínezAujourd'hui, 15:35John Stones marque dès ses débuts avec l’Inter et vise la Ligue des championsJohn Stones marque dès ses débuts avec l’Inter et vise la Ligue des championsAujourd'hui, 15:11
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026