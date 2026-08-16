Jürgen Klopp prend ses fonctions à la tête de l’équipe nationale allemande

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Jürgen Klopp prend ses fonctions à la tête de l’équipe nationale allemande

Le nouveau sélectionneur de l’équipe nationale allemande, Jürgen Klopp, s’est rendu au siège de la DFB à Francfort et a officiellement commencé son premier jour de travail. Goal.com rapporte que le technicien renommé, qui a remplacé Julian Nagelsmann à la fin du mois de juillet, a présenté au public ses projets à court terme et sa vision à long terme pour l’avenir de la sélection nationale. Goal.com rapporte .

L’entraîneur de 59 ans, connu pour ses passages couronnés de succès au Borussia Dortmund et à Liverpool, a publié sur ses réseaux sociaux des photos de l’atmosphère régnant dans son nouvel environnement de travail. Malgré le poids des responsabilités, Jürgen Klopp n’a pas perdu son sens de l’humour caractéristique. Lors de sa première interview accordée au site officiel de la DFB, il a raconté avec amusement les messages qu’il avait envoyés à ses amis.

Nouveau poste et premières plaisanteries

Klopp a expliqué qu’il avait commencé à signer ses messages WhatsApp à ses amis par « Bundestrainer Klopp ». Même si cela semble assez étrange, il a souligné que cette appellation était appropriée dans le cercle de ses proches. Toutefois, dès sa prise de fonctions, le technicien s’est entièrement concentré sur les questions sérieuses.

L’élimination précoce de l’équipe nationale allemande lors de la Coupe du monde 2026 avait suscité une grande déception dans le pays. Malgré cela, l’entraîneur expérimenté a fermement déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démolir complètement les fondations existantes pour repartir de zéro. Il s’est prononcé en faveur de la préservation du potentiel actuel de l’équipe et de son développement accru.

Aucun projet de transformation radicale de l’équipe

« Si la Coupe du monde ne s’est pas déroulée comme prévu, on peut penser qu’il faut tout reprendre sur une page blanche. Mais ce n’est absolument pas obligatoire », affirme Klopp. Il a commencé son travail non pas par un contact direct avec les joueurs, mais par le renforcement des liens internes au sein du système du football allemand.

Alors que de nombreux joueurs reviennent actuellement de leurs vacances estivales, l’entraîneur mise sur le facteur humain. Il a indiqué avoir pris en charge deux domaines de responsabilité principaux : le premier concerne l’équipe nationale A, et le second, tous les autres processus. Dans ce but, il se rend dans d’autres clubs de Bundesliga afin d’échanger avec les entraîneurs locaux.

Des étapes vers l’avenir

Avant le début de la saison, Jürgen Klopp prévoit de rencontrer personnellement autant de clubs et de joueurs que possible. Il estime essentiel de connaître de près non seulement les statistiques des joueurs, mais aussi ce qui les motive, leurs origines et leurs ambitions. Cette approche progressive devrait poser des bases solides pour les futurs succès de l’équipe nationale allemande.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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