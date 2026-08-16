Milan fait revenir ses cadres à l’entraînement

Alors que le club italien de l’AC Milan entame sa dernière semaine de préparation avant la nouvelle saison de Serie A, ses principaux leaders, Mike Maignan et Adrien Rabiot, ont repris l’entraînement à Milanello. Selon Goal.com, leur arrivée tardive au stage de pré-saison avait suscité de vives discussions parmi les supporters, mais l’entraîneur Ruben Amorim a défendu cette décision. Goal.com rapporte .

Maignan et Rabiot n’avaient pas participé au match remporté avec éclat par les Rossoneri contre Manchester United. Cette absence avait suscité des interrogations chez les supporters et les spécialistes concernant la préparation de l’équipe pour la nouvelle saison. Après le match disputé en Pologne, l’entraîneur Ruben Amorim a toutefois clarifié la situation, affirmant fermement que la décision d’accorder un repos supplémentaire aux joueurs était la sienne.

La décision tactique de l’entraîneur et le repos des joueurs

Selon Ruben Amorim, les joueurs français ont bénéficié de trois jours de congé supplémentaires parce qu’ils avaient disputé davantage de matches au cours de la saison. Amorim a également insisté sur la densité du calendrier du football moderne et la charge physique imposée aux joueurs.

Amorim a déclaré : “Rabiot et Maignan ont davantage joué, c’est pourquoi ils ont bénéficié de plus de repos. C’était important pour moi. Tout le monde se plaint du nombre de matches et du fait que les joueurs ne peuvent pas supporter la charge. Je leur ai accordé trois jours de repos supplémentaires, car je savais à l’avance qu’ils ne pourraient pas participer au match d’aujourd’hui. Ce n’était pas une demande des joueurs, mais ma décision”, a expliqué l’entraîneur.

Après la fin de leur repos samedi, les deux joueurs sont arrivés au centre du club dimanche matin. Dans un premier temps, ils passent des tests visant à évaluer leur condition physique. Leur forme sportive, entretenue selon un programme individuel pendant leurs vacances, est rétablie grâce à un programme spécifique.

Un effectif au complet avant le match contre le Torino

Selon les informations en provenance de Milanello, les joueurs bénéficieront encore d’une journée de repos lundi pour récupérer, avant de rejoindre les entraînements collectifs mardi. Ruben Amorim disposera ainsi pour la première fois cet été de l’ensemble de son équipe première au complet.

Selon Amorim, ces jours de repos supplémentaires contribueront à préserver la santé des joueurs non seulement pour le début du mois d’août, mais aussi en vue des phases décisives de février et mars. Il a ajouté que les joueurs souhaitaient vivement reprendre l’entraînement, mais qu’il avait pris la décision finale afin d’éviter qu’ils ne se fatiguent prématurément.