Une femme qui gagne 3 000 dollars par mois en revendant des objets récupérés dans les déchets attire l’attention

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Une femme qui gagne 3 000 dollars par mois en revendant des objets récupérés dans les déchets attire l’attention

Tiffany Sherry, 32 ans, vit au Texas, aux États-Unis. Elle gagne sa vie en récupérant et en revendant des objets jetés par d’autres. Cette activité inhabituelle lui rapporte des milliers de dollars par mois.

Inspirée par une vidéo vue en ligne en 2017, Sherry a commencé à récupérer des objets abandonnés par des magasins et diverses entreprises, mais encore utilisables.

Parmi les déchets, elle récupère notamment :

des cosmétiques ;

des appareils électroniques ;

des articles ménagers ;

divers produits du quotidien

qu’elle trie et revend.

Selon elle, de nombreux objets jetés sont en réalité encore parfaitement utilisables.

Lorsque ses revenus sont devenus réguliers, Sherry a quitté son emploi principal pour se consacrer entièrement à cette activité. Elle vend les objets qu’elle trouve lors de vide-greniers et sur des plateformes de vente d’occasion.

Créatrice de contenu sous le nom de « Dumpster Diving Mama », Sherry compte près de 2 millions d’abonnés sur TikTok et plus de 400 000 sur Instagram.

Elle affirme que de nombreux objets jetés peuvent avoir une seconde vie. Ainsi, elle réduit les déchets tout en créant sa propre source de revenus.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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