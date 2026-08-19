Cristiano Ronaldo pourrait venir en Ouzbékistan en novembre

Une nouvelle qui ravira les passionnés de football : le légendaire joueur portugais Cristiano Ronaldo pourrait se rendre en Ouzbékistan en novembre de cette année.

Le calendrier de la phase Élite de la Ligue des champions asiatique 2026/2027 a été dévoilé. Selon celui-ci, le club de Tachkent Pakhtakor devrait recevoir le 2 novembre, à domicile, l’équipe saoudienne d’ Al-Nassr où évolue Cristiano Ronaldo.

Si Ronaldo participe à la rencontre, il pourrait s’agir de sa première visite en Ouzbékistan. La star portugaise poursuit actuellement sa carrière à Al-Nassr.

Les supporters ouzbeks de football attendent également une autre affiche prestigieuse. Le club de Fergana, Neftchi doit recevoir le 23 novembre le club saoudien d’ Al-Hilal . Les supporters pourraient avoir l’occasion de voir Karim Benzema, l’une des stars du football mondial, lors de cette rencontre.

Ainsi, en novembre, en Ouzbékistan, un grand intérêt est attendu pour ces deux rencontres majeures avec des stars du football mondial.

Alors, Cristiano Ronaldo viendra-t-il à Tachkent et jouera-t-il contre Pakhtakor ?