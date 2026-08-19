Le destin de Koopmeiners à la Juventus : une doublure de luxe et un problème de transfert

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Le destin de Koopmeiners à la Juventus : une doublure de luxe et un problème de transfert

L’avenir du milieu de terrain néerlandais Teun Koopmeiners à la Juventus reste incertain. Incapable de trouver sa place dans l’effectif turinois, le joueur ne parvient pas à s’imposer comme titulaire et est devenu l’un des dossiers les plus compliqués du marché des transferts. Selon GOAL.com, la direction rencontre de sérieuses difficultés pour vendre le joueur. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L’aventure de Teun Koopmeiners à la Juventus a commencé aussi difficilement que la saison au terme de laquelle elle pourrait s’achever. La Coupe du monde n’a pas non plus permis au milieu né en 1998 d’améliorer sa situation. Aligné avec les Pays-Bas contre le Japon, la Suède, la Tunisie et le Maroc, le joueur n’a pas livré de prestation convaincante. Son penalty transformé lors du match des 1/32es de finale contre le Maroc est resté son seul moment marquant. Cela n’a toutefois ni empêché l’élimination de son équipe du tournoi ni augmenté sa valeur sur le marché des transferts.

De retour à Turin, Koopmeiners a retrouvé la situation qui était la sienne à la fin de la saison 2025-2026. Pour l’entraîneur Luciano Spalletti, il n’est pas un titulaire indiscutable de l’équipe idéale. La saison dernière, le technicien avait essayé de changer sa position, en le testant aussi bien en défense centrale qu’au milieu défensif. Ces tentatives n’ont toutefois pas produit les résultats escomptés et le Néerlandais a finalement hérité du statut de « doublure de luxe ».

Obstacles financiers et difficultés sur le marché des transferts

Pour rappel, le joueur avait été acheté en 2024 pour 54,7 millions d’euros, soit 61 millions d’euros bonus compris. Cette somme, qui représente l’un des transferts les plus coûteux de l’histoire du club, ne s’est clairement pas justifiée à ce jour. Les matchs amicaux estivaux de la Juventus ont également confirmé que Koopmeiners n’était pas un titulaire.

Les directeurs généraux du club, Giovanni Carnevali et Frédéric Massara, tentent de vendre le joueur. Toutefois, pour éviter une perte financière, les Turinois doivent récupérer au moins 32,9 millions d’euros. Son indemnité de transfert et son salaire annuel de 4,5 millions d’euros effraient en effet les acheteurs potentiels. Les négociations avec la Roma et Bologne avaient déjà échoué, tandis que l’intérêt venu de Turquie et d’Arabie saoudite n’a pas dépassé le stade initial.

Le scénario d’un départ de Koopmeiners

Dans les conditions actuelles, seule une cession sous forme de prêt pourrait débloquer cette situation complexe. Si la Juventus accepte de prêter le joueur, le marché des transferts pourrait s’animer.

La vente de Koopmeiners pourrait constituer une étape décisive pour permettre au club de finaliser son milieu de terrain. L’une des options envisagées consiste notamment à utiliser les ressources financières libérées par son départ pour recruter Franck Kessié. Dans les dernières semaines du mercato, la direction turinoise devra prendre des décisions difficiles.

JuventusTeun KoopmeinersFranck KessiéSerie ATransferts
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Jahongir Tursunov
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