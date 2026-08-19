Newcastle et Liverpool rendent hommage à Kevin Keegan

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Newcastle et Liverpool rendent hommage à Kevin Keegan

Avant le début de la prochaine saison de Premier League, une cérémonie commémorative particulièrement émouvante est attendue au stade St James’ Park. Selon Goal.com, Newcastle United et Liverpool rendront conjointement hommage à l’emblématique joueur et entraîneur Kevin Keegan, décédé à l’âge de 75 ans en juillet. Cet événement, symbole de l’unité entre deux clubs historiques du football anglais, sera organisé avant le match de dimanche. Goal.com en fait état .

Selon les informations disponibles, tous les joueurs des deux équipes participeront à l’échauffement d’avant-match avec des maillots spéciaux portant l’inscription « Keegan 7 » au dos. Cet hommage visuel sera visible non seulement sur le terrain, mais aussi dans le rond central. Une immense mosaïque composée de maillots laissés par les supporters à l’extérieur du stade y sera installée, illustrant le lien indéfectible entre les fans et l’entraîneur surnommé « King Kev ».

Invités spéciaux et ambiance au stade

L’épouse de Kevin Keegan, Jan Keegan, ainsi que des membres de sa famille assisteront à la rencontre en tant qu’invités d’honneur. Plusieurs anciennes stars qui ont brillé sous ses ordres, notamment Alan Shearer, Faustino Asprilla, David Ginola et Les Ferdinand, ont également confirmé leur présence en tribunes. Avant le coup d’envoi, toutes les personnes présentes dans le stade rendront hommage à la mémoire de Keegan par une minute d’applaudissements.

Pour renforcer encore l’atmosphère au stade, le célèbre groupe de supporters Wor Flags prépare une vaste chorégraphie dans toute l’enceinte. Ce jour-là, les murs et les tribunes du stade seront décorés d’images dédiées à l’entraîneur légendaire qui a dirigé Newcastle United à deux reprises. Kevin Keegan figurera également dans le programme du match et en couverture du magazine officiel.

Du compost fabriqué à partir de fleurs

Fin juillet, les milliers de fleurs déposées par les supporters autour du stade ont été recyclées de manière écologique et symbolique. Selon Goal.com, elles ont été transformées en compost puis réparties sur les terrains d’entraînement du club. La mémoire de cette figure légendaire continuera ainsi de nourrir les pelouses où s’entraîneront les footballeurs des générations futures.

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Jahongir Tursunov
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