L’Inter finalise le transfert de Curtis Jones, milieu de Liverpool

Le club milanais de l’Inter est sur le point de finaliser officiellement le transfert du footballeur anglais Curtis Jones afin de renforcer son milieu de terrain. Selon ixbt.com, les négociations entre les parties se sont conclues avec succès et le joueur se rend en Italie pour passer sa visite médicale. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Cette tentative, menée depuis l’ouverture du mercato hivernal, a finalement porté ses fruits. Les Nerazzurri ont intensifié leurs efforts pour réaliser ce transfert et mis temporairement les autres options en attente. Liverpool a finalement obtenu les conditions souhaitées et un accord a été trouvé.

Montant du transfert et détails financiers

Ce transfert n’a pas été bon marché pour le club italien. Selon Goal.com, l’Inter versera au total 30 millions d’euros à Liverpool pour Curtis Jones, auxquels pourront s’ajouter 6 millions d’euros de bonus. Alors que le club anglais réclamait 40 millions d’euros au début de l’été, ce montant a été légèrement réduit au cours des négociations.

Le joueur signera avec le club milanais un contrat de longue durée courant jusqu’au 30 juin 2031. Le milieu de terrain anglais percevra un salaire net annuel de 3,5 millions d’euros, assorti de bonus supplémentaires.

Impact sur le budget du club

Il est également important de comprendre l’impact de ces chiffres financiers sur les comptes annuels de l’Inter. Les charges d’amortissement annuelles s’élèveront à 6 millions d’euros par saison, sur la base d’une valeur de 30 millions d’euros susceptible d’évoluer en fonction de l’activation des bonus.

Hors avantages fiscaux, le salaire brut annuel du joueur sera également d’environ 6,5 millions d’euros. Au total, l’impact annuel de Curtis Jones sur le budget du club atteindra environ 12,5 millions d’euros.