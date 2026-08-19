L’Inter finalise le transfert de Curtis Jones, milieu de Liverpool

·2·Sport
L’Inter finalise le transfert de Curtis Jones, milieu de Liverpool

Le club milanais de l’Inter est sur le point de finaliser officiellement le transfert du footballeur anglais Curtis Jones afin de renforcer son milieu de terrain. Selon ixbt.com, les négociations entre les parties se sont conclues avec succès et le joueur se rend en Italie pour passer sa visite médicale. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Cette tentative, menée depuis l’ouverture du mercato hivernal, a finalement porté ses fruits. Les Nerazzurri ont intensifié leurs efforts pour réaliser ce transfert et mis temporairement les autres options en attente. Liverpool a finalement obtenu les conditions souhaitées et un accord a été trouvé.

Montant du transfert et détails financiers

Ce transfert n’a pas été bon marché pour le club italien. Selon Goal.com, l’Inter versera au total 30 millions d’euros à Liverpool pour Curtis Jones, auxquels pourront s’ajouter 6 millions d’euros de bonus. Alors que le club anglais réclamait 40 millions d’euros au début de l’été, ce montant a été légèrement réduit au cours des négociations.

Le joueur signera avec le club milanais un contrat de longue durée courant jusqu’au 30 juin 2031. Le milieu de terrain anglais percevra un salaire net annuel de 3,5 millions d’euros, assorti de bonus supplémentaires.

Impact sur le budget du club

Il est également important de comprendre l’impact de ces chiffres financiers sur les comptes annuels de l’Inter. Les charges d’amortissement annuelles s’élèveront à 6 millions d’euros par saison, sur la base d’une valeur de 30 millions d’euros susceptible d’évoluer en fonction de l’activation des bonus.

Hors avantages fiscaux, le salaire brut annuel du joueur sera également d’environ 6,5 millions d’euros. Au total, l’impact annuel de Curtis Jones sur le budget du club atteindra environ 12,5 millions d’euros.

InterCurtis JonesLiverpoolTransfertSerie A
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Newcastle et Liverpool rendent hommage à Kevin KeeganNewcastle et Liverpool rendent hommage à Kevin KeeganAujourd'hui, 21:31Curtis Jones pourrait quitter Liverpool pour rejoindre l’InterCurtis Jones pourrait quitter Liverpool pour rejoindre l’InterAujourd'hui, 20:30Le cadre de la Juventus s’est entraîné à part après l’attaque d’un supporterLe cadre de la Juventus s’est entraîné à part après l’attaque d’un supporterAujourd'hui, 19:38Nouveau capitaine : Flick tranche la question du brassard au BarçaNouveau capitaine : Flick tranche la question du brassard au BarçaAujourd'hui, 19:25Mourinho révèle pourquoi Rodri a choisi le Barça plutôt que le RealMourinho révèle pourquoi Rodri a choisi le Barça plutôt que le RealAujourd'hui, 19:19Le destin de Koopmeiners à la Juventus : une doublure de luxe et un problème de transfertLe destin de Koopmeiners à la Juventus : une doublure de luxe et un problème de transfertAujourd'hui, 19:12
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov
La FIFA dévoile les statistiques impressionnantes d'Abduqodir Husanov