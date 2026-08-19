Une éclipse lunaire partielle avec une Lune rouge sera observable le 28 août

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Une éclipse lunaire partielle avec une Lune rouge sera observable le 28 août

Le 28 août de cette année, un phénomène astronomique particulier — une éclipse lunaire partielle — devrait se produire. Selon Ixbt.com, qui cite Lioudmila Kochman, responsable du service méthodologique du planétarium de Moscou, plus de 90 % de la Lune entreront dans l’ombre de la Terre pendant l’événement, donnant à sa surface une teinte rougeâtre caractéristique. Ixbt.com rapporte ce phénomène.

Selon les spécialistes, cette configuration des astres suscite un vif intérêt et pourra être observée dans de nombreuses régions du monde. L’éclipse devrait commencer à 04 h 24, heure de Moscou, et se poursuivre jusqu’à 10 h 02.

Dans quelles régions sera-t-elle observable

La zone géographique concernée par ce phénomène astronomique est très vaste. Il pourra être observé en Europe, en Asie occidentale, en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que dans les eaux des océans Pacifique, Atlantique et Indien, et en Antarctique. Les passionnés d’astronomie vivant dans ces vastes régions pourront être témoins de ce phénomène naturel.

Cependant, l’observation de l’événement sera difficile dans certaines régions de Russie. À Moscou notamment, il sera impossible de voir directement l’éclipse, car la Lune se trouvera alors sous la ligne du géoïde, c’est-à-dire sous l’horizon de la ville.

Difficultés supplémentaires pour l’observation

Selon Ixbt.com, seule la région de Kaliningrad, le point le plus occidental de la Russie, permettra d’observer certaines phases partielles de l’éclipse. Toutefois, même dans cette région, la Lune devrait passer sous l’horizon avant d’atteindre sa phase maximale.

D’autres facteurs empêcheront également une observation complète du phénomène naturel. Notamment, la faible luminosité du disque lunaire et l’éclaircissement progressif du ciel à l’aube rendront son observation détaillée nettement plus difficile.

Éclipse LunaireAstronomieLune RougePlanétarium de MoscouEspace
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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