Dell 15 D15261 présenté : les capacités du nouveau portable à 700 dollars

Le segment mondial des ordinateurs portables abordables s’enrichit d’un nouveau modèle. Selon le site ixbt.com, Dell a officiellement présenté le Dell 15 D15261, basé sur la plateforme Intel Wildcat Lake et proposé à partir de 700 dollars. Avec ses caractéristiques économiques et ses solutions compactes, cet appareil se positionne comme une solution technologique destinée aux tâches quotidiennes courantes. Comme le rapporte ixbt.com .

L’une des principales particularités de l’appareil réside dans sa plateforme technique. Le fabricant permet aux acheteurs de choisir l’un des processeurs de la gamme Intel Wildcat Lake. Les utilisateurs pourront ainsi sélectionner la puce la mieux adaptée à leurs besoins parmi les Core 3 304, Core 5 320 et Core 7 350. Les spécialistes soulignent que, bien que la gamme Intel Wildcat Lake ne se distingue pas par des performances très élevées, elle est conçue pour offrir une excellente efficacité énergétique.

Caractéristiques techniques et options de mémoire

Alors que les standards évoluent sur le marché des ordinateurs portables modernes, il n’est pas surprenant que la version de base de ce modèle soit équipée de 8 GB de RAM. Des configurations plus coûteuses sont toutefois prévues pour les utilisateurs ayant besoin de davantage de performances, avec la possibilité d’augmenter la mémoire jusqu’à 32 GB. Pour le stockage, toutes les versions disposent d’un SSD de 512 GB.

L’aspect visuel et les capacités d’affichage de l’appareil sont également adaptés à son positionnement économique. Le portable est équipé d’un écran de 15,3 pouces et ne peut pas être considéré comme un concurrent direct du MacBook Neo d’Apple. L’écran prend en charge une résolution de 1200p, mais ne couvre que 45 % de l’espace colorimétrique NTSC. Il est donc davantage destiné aux documents texte et à la navigation sur Internet qu’aux travaux professionnels de design et de reproduction des couleurs.

Batterie et confort d’utilisation

La compacité et la portabilité de l’appareil méritent d’être soulignées. Malgré son écran de quinze pouces, le Dell 15 D15261 ne pèse que 1,54 kilogramme. Il s’agit d’un poids très faible pour un ordinateur portable de cette catégorie, ce qui le rend pratique pour les utilisateurs souhaitant l’emporter partout avec eux.

Des questions subsistent néanmoins concernant l’alimentation. Le portable intègre une petite batterie d’une capacité de seulement 41 W/soat. Plus étonnant encore, le fabricant n’a fourni aucune information officielle sur l’autonomie de l’appareil avec une seule charge. Il serait donc déraisonnable d’attendre des records en matière d’autonomie.

En matière de connectivité et d’interfaces, l’appareil est équipé conformément aux exigences actuelles. Le portable dispose d’un module Wi-Fi 6 moderne, qui assure une connexion stable aux réseaux sans fil. Son châssis intègre également deux ports USB-C 3.2, permettant de connecter divers périphériques externes et de transférer rapidement des données.