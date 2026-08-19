Le cadre de la Juventus s’est entraîné à part après l’attaque d’un supporter

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Le cadre de la Juventus s’est entraîné à part après l’attaque d’un supporter

La Juventus italienne a entamé une nouvelle séance d’entraînement sous la direction de l’entraîneur Luciano Spalletti, mais l’équipe turinoise n’a pas pu travailler au complet. Selon Goal.com, plusieurs joueurs ont dû suivre un programme individuel en raison de leur condition physique et de blessures légères. Goal.com rapporte .

Le défenseur Federico Gatti figure parmi eux. Il se remet des conséquences d’un incident survenu après le match amical disputé lundi dernier. Selon la source, le défenseur italien s’est blessé à la cheville après avoir reçu un coup d’un supporter qui avait envahi la pelouse au terme de la rencontre.

Problèmes d’effectif et cas Gatti

Selon des informations de Gianluca Di Marzio, Federico Gatti a été placé en régime d’entraînement individuel par mesure de précaution après l’incident avec le supporter. Les spécialistes ne jugent pas son état préoccupant et estiment qu’il devrait bientôt retrouver le groupe.

Par ailleurs, plusieurs autres joueurs se sont également entraînés individuellement au centre de Continassa. L’attaquant Arkadiusz Milik n’a pas participé à l’intégralité de la séance en raison d’une légère gêne au bas du dos, tandis que Jeff Ekhator poursuit également sa rééducation à part.

Andrea Cambiaso bientôt de retour

Andrea Cambiaso, autre joueur important des Turinois, a lui aussi suivi un programme individuel en raison d’un léger problème à la cheville. Le staff technique reste toutefois optimiste quant à son état.

D’après les prévisions du staff médical du club, Andrea Cambiaso devrait dès demain rejoindre le groupe pour les entraînements collectifs. Il s’agit d’une nouvelle positive importante pour Luciano Spalletti avant les prochains matchs de l’équipe.

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Jahongir Tursunov
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