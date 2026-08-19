Napoli cherche un nouvel attaquant : Gabriel Jesus et d'autres candidats

Le club italien de Napoli poursuit activement ses recherches pour recruter un nouvel avant-centre et renforcer son secteur offensif. L'entraîneur Massimiliano Allegri souhaite disposer d'un avant-centre compétitif dans son effectif, et cette mission a été confiée à la direction. Après la vente de Romelu Lukaku à Fenerbahçe, les Napolitains recherchent un joueur capable de concurrencer le numéro 9 titulaire ou de devenir son partenaire idéal. Goal.com rapporte que.

Selon Goal.com, les deux prochaines semaines du mercato seront décisives pour le directeur sportif Giovanni Manna. Le club n'étant pas en mesure d'investir une somme importante, il étudie des prêts ou des accords avec option d'achat, assortis de conditions financières avantageuses. Plusieurs ventes sont également prévues afin de maintenir l'équilibre financier de l'effectif et de dégager des fonds pour les transferts.

Le marché des transferts et les principaux candidats

Parmi les joueurs ciblés par le club napolitain figurent plusieurs noms connus évoluant en Premier League anglaise. Gabriel Jesus , prêt à quitter Arsenal après un changement de stratégie du club, constitue l'une des principales pistes. L'attaquant brésilien plaît beaucoup à Massimiliano Allegri. Napoli a déjà discuté avec le club londonien du montant du transfert et de la structure de l'opération, mais le joueur ne considère pas encore son arrivée en Italie comme une priorité et souhaite examiner attentivement les autres offres qui pourraient lui parvenir jusqu'à la clôture du mercato.

D'autres options en Angleterre et dans les autres championnats sont également étudiées. Joshua Zirkzee, qui devrait quitter Manchester United, figure lui aussi sur les tablettes de Napoli. Giovanni Manna a pris contact avec les représentants du joueur et la direction de Manchester United, mais il ne s'agit pour l'instant que d'une première prise de renseignements. Son salaire annuel, proche de 3,5 millions d'euros, pourrait constituer un obstacle majeur. Le club étudie par ailleurs d'autres profils offensifs.

Mouvements d'effectif et plans financiers

Nicolas Jackson, revenu de Chelsea et qui n'a pas été conservé définitivement par le Bayern Munich, figure également sur la liste des attaquants suivis par Napoli. Le nom de Liam Delap a aussi été proposé par l'intermédiaire de Chelsea, mais il est apparu que cet attaquant né en 2003, doté d'une grande puissance physique, ne correspondait pas aux besoins des Azzurri.

Les revenus des transferts joueront un rôle important pour permettre à l'entraîneur du club d'obtenir les renforts souhaités et de compléter l'effectif. Notamment :

De retour après la fin de son prêt à Nottingham Forest, Lorenzo Lucca suscite l'intérêt de la Fiorentina et du Genoa, et son départ est attendu.

Noa Lang, que Galatasaray n'a pas acheté définitivement, pourrait également être placé sur la liste des transferts. Des clubs néerlandais et anglais sont intéressés.

L'Ajax s'intéresse également au transfert de l'international néerlandais.

La direction de Napoli prévoit de régler positivement ces dossiers dans les prochaines semaines et de mettre l'attaquant nécessaire à la disposition de l'entraîneur.