Curtis Jones pourrait quitter Liverpool pour rejoindre l’Inter

Le club italien Inter, champion en titre, est proche de finaliser le transfert du milieu de terrain de Liverpool Curtis Jones. Selon BBC Sport, le grand club milanais se prépare à débourser environ 30 millions de livres sterling pour le joueur anglais, tandis que des avancées significatives ont été réalisées dans les négociations. Goal.com rapporte la nouvelle.

Le club de Serie A avait désigné le joueur de 25 ans comme sa principale cible afin de rajeunir son effectif et d’élargir ses options au milieu de terrain. Les parties négocient actuellement les derniers détails du transfert et l’optimisme est grand en Italie quant à une annonce officielle de l’accord dans les prochains jours.

Évolution des négociations du transfert

L’Inter avait déjà tenté de recruter ce joueur au début de l’été. En juin, Liverpool avait rejeté l’offre verbale de 21,7 millions de livres sterling du club italien, les Reds évaluant leur joueur formé au club à 35 millions de livres. Le fait qu’il ne reste qu’un an au contrat actuel du joueur a également influencé les négociations.

Malgré cela, l’écart entre les deux clubs concernant le prix s’est considérablement réduit au cours des dernières semaines de discussions. La direction de Liverpool réclamait un montant à la hauteur de l’expérience du joueur et de son statut de joueur formé localement. Les parties se sont finalement rapprochées d’un accord de 30 millions de livres sterling.

Le parcours de Curtis Jones à Liverpool

Pour Curtis Jones, ce transfert marquerait la fin d’une longue et mémorable période au sein du club de la Mersey. Il a rejoint l’académie de Liverpool à seulement neuf ans avant de franchir les différentes catégories de jeunes et de devenir un joueur important de l’équipe première. Depuis ses débuts sous la direction de Jürgen Klopp en 2019, il a disputé 228 matchs avec l’équipe.

La saison dernière, le joueur a participé à 49 rencontres toutes compétitions confondues, mais il n’a débuté que 18 matchs de Premier League dans le onze titulaire. La concurrence sous la direction d’Arne Slot et l’impasse des négociations pour prolonger son contrat ont renforcé le désir de Jones de poursuivre sa carrière en Italie.