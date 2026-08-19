Nouveau capitaine : Flick tranche la question du brassard au Barça

Un nouveau chapitre s’ouvre au FC Barcelone avec le début de la saison et les derniers jours du mercato. L’entraîneur Hansi Flick a lui-même désigné un trio de capitaines intérimaires, les principaux cadres de l’équipe étant blessés et indisponibles. Pourquoi le vote a-t-il été reporté et comment Frenkie de Jong a-t-il réagi à cette décision ?

« Raphinha capitaine jusqu’au vote » : la décision officielle de Flick

Flick a décidé de reporter le traditionnel vote des joueurs, l’effectif n’étant pas encore définitivement constitué avant la clôture du mercato. En l’absence des principaux leaders, le brassard a été confié à l’ailier brésilien :

« Rafa [Raphinha] sera capitaine. Marc [ter Stegen] et Ronald [Araújo] sont absents, tandis que Frenkie [de Jong] ne peut pas encore jouer. J’ai donc pris une décision concernant les capitaines. De nouveaux joueurs peuvent encore arriver dans notre effectif, et certains peuvent partir. Une fois que tout sera définitivement réglé, nous organiserons le vote officiel. D’ici là, Rafa sera capitaine avec Eric [García] et Pedri », a déclaré Hansi Flick.

La situation du capitanat au FC Barcelone

Position / Statut Joueur Situation actuelle Capitaine principal (intérimaire) Raphinha Confirmé comme principal leader sur le terrain Vice-capitaines Pedri et Eric García Au sein du conseil des capitaines avec Raphinha Capitaines principaux (indisponibles) Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo Absents en raison de blessures Situation de De Jong Frenkie de Jong Blessé, en contact avec l’entraîneur après le choix des capitaines Vote final Avec la participation de toute l’équipe Organisé après la clôture définitive du mercato

Relation avec Frenkie de Jong : « Il n’y a aucun problème entre nous »

Le technicien allemand a souligné qu’il n’existait aucun conflit ni désaccord interne autour du brassard et qu’il échangeait régulièrement avec le milieu de terrain néerlandais :

« Concernant Frenkie, j’ai pris cette décision uniquement parce qu’il est blessé, mais notre relation est excellente. C’est un très grand professionnel et un joueur mature. Je discute toujours ouvertement avec lui de la situation de l’équipe et des matches. C’est un joueur important pour nous, doté d’une immense qualité », a déclaré Hansi Flick.

Selon vous, le trio composé de Raphinha, Pedri et Eric García peut-il mener le Barça de manière convaincante sur le terrain, ou le brassard aurait-il dû être confié à un autre joueur ?

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