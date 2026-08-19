Nouveau capitaine : Flick tranche la question du brassard au Barça
Un nouveau chapitre s’ouvre au FC Barcelone avec le début de la saison et les derniers jours du mercato. L’entraîneur Hansi Flick a lui-même désigné un trio de capitaines intérimaires, les principaux cadres de l’équipe étant blessés et indisponibles. Pourquoi le vote a-t-il été reporté et comment Frenkie de Jong a-t-il réagi à cette décision ?
« Raphinha capitaine jusqu’au vote » : la décision officielle de Flick
Flick a décidé de reporter le traditionnel vote des joueurs, l’effectif n’étant pas encore définitivement constitué avant la clôture du mercato. En l’absence des principaux leaders, le brassard a été confié à l’ailier brésilien :
« Rafa [Raphinha] sera capitaine. Marc [ter Stegen] et Ronald [Araújo] sont absents, tandis que Frenkie [de Jong] ne peut pas encore jouer. J’ai donc pris une décision concernant les capitaines. De nouveaux joueurs peuvent encore arriver dans notre effectif, et certains peuvent partir. Une fois que tout sera définitivement réglé, nous organiserons le vote officiel. D’ici là, Rafa sera capitaine avec Eric [García] et Pedri », a déclaré Hansi Flick.
La situation du capitanat au FC Barcelone
Position / Statut
Joueur
Situation actuelle
Capitaine principal (intérimaire)
Raphinha
Confirmé comme principal leader sur le terrain
Vice-capitaines
Pedri et Eric García
Au sein du conseil des capitaines avec Raphinha
Capitaines principaux (indisponibles)
Marc-André ter Stegen, Ronald Araújo
Absents en raison de blessures
Situation de De Jong
Frenkie de Jong
Blessé, en contact avec l’entraîneur après le choix des capitaines
Vote final
Avec la participation de toute l’équipe
Organisé après la clôture définitive du mercato
Relation avec Frenkie de Jong : « Il n’y a aucun problème entre nous »
Le technicien allemand a souligné qu’il n’existait aucun conflit ni désaccord interne autour du brassard et qu’il échangeait régulièrement avec le milieu de terrain néerlandais :
« Concernant Frenkie, j’ai pris cette décision uniquement parce qu’il est blessé, mais notre relation est excellente. C’est un très grand professionnel et un joueur mature. Je discute toujours ouvertement avec lui de la situation de l’équipe et des matches. C’est un joueur important pour nous, doté d’une immense qualité », a déclaré Hansi Flick.
Selon vous, le trio composé de Raphinha, Pedri et Eric García peut-il mener le Barça de manière convaincante sur le terrain, ou le brassard aurait-il dû être confié à un autre joueur ?
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