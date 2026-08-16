Cas rarissime en Turquie : une femme avec deux utérus donne naissance à deux enfants simultanément

À Trabzon, en Turquie, un cas extrêmement rare en médecine a été recensé. Une femme possédant deux utérus est tombée enceinte dans chacun d’eux simultanément et a donné naissance à deux enfants.

La grossesse est survenue grâce à une fécondation artificielle

Selon les informations disponibles, la grossesse est survenue grâce à une fécondation artificielle. Les spécialistes considèrent ce cas comme le troisième recensé au monde à l’aide de cette méthode.

Le plus étonnant est que la grossesse s’est développée simultanément dans les deux utérus.

Qu’est-ce que la présence de deux utérus ?

La présence de deux utérus est une anomalie anatomique extrêmement rare dans laquelle une femme possède naturellement deux utérus distincts.

Cette particularité est déjà considérée comme inhabituelle. Une grossesse simultanée dans les deux utérus est, quant à elle, extrêmement rare.

C’est pourquoi cette histoire survenue à Trabzon a suscité un intérêt particulier dans le monde médical.