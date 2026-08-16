Le Bayern Munich pourrait accepter un prêt pour João Palhinha

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Le Bayern Munich pourrait accepter un prêt pour João Palhinha

Le directeur sportif du Bayern Munich, Max Eberl, a indiqué qu’il ne s’opposait pas au départ en prêt du milieu de terrain João Palhinha avant la clôture du mercato estival. L’avenir du Portugais de 31 ans étant incertain au sein du géant allemand, plusieurs clubs de Premier League manifestent un vif intérêt. Selon Goal.com, la direction munichoise envisageait initialement uniquement une vente définitive, mais elle est désormais prête à étudier d’autres options. Selon Goal.com rapporte .

Selon Max Eberl, le club n’exclut aucun type d’accord et les négociations pourraient aboutir si les conditions financières conviennent à toutes les parties. « Plusieurs possibilités existent actuellement. Si quelqu’un nous dit qu’il est prêt à payer un montant élevé pour le prêt, nous devrons l’accepter », a souligné le directeur sportif du Bayern Munich.

Les négociations avec Aston Villa au point mort

Aston Villa était initialement le principal prétendant dans la course au transfert et avait entamé des négociations officielles avec les champions de Bundesliga. Cependant, les discussions ont rencontré certaines difficultés et sont actuellement au point mort. Max Eberl a confirmé vendredi que des représentants d’Aston Villa avaient pris contact au sujet du joueur, sans qu’un accord définitif soit trouvé.

L’échec des négociations avec l’équipe d’Unai Emery ouvre la porte à d’autres clubs du championnat anglais. Newcastle United a notamment intensifié ses efforts pour recruter le milieu de terrain expérimenté. Sous la direction de son nouvel entraîneur, Matías Jaissle, Newcastle cherche à renforcer son effectif et à combler ses pertes au milieu de terrain.

Newcastle United et les perspectives du transfert

Les Tynesiders seraient prêts à proposer un contrat de trois ans afin de profiter de l’expérience du joueur. Alors qu’Aston Villa privilégiait surtout un prêt, Newcastle travaille sur une offre plus attractive, susceptible de répondre aux exigences du Bayern Munich. Les moyens financiers et la détermination du club pourraient lui donner un avantage dans ce dossier.

À l’approche de la clôture du mercato, la pression augmente pour parvenir à une décision acceptable pour toutes les parties. Le club munichois tente de trouver un équilibre entre une indemnité de transfert élevée et le statut actuel du joueur au sein de l’équipe. João Palhinha souhaite trouver une nouvelle destination où il pourrait être une figure centrale.

João PalhinhaBayern MunichNewcastle UnitedTransfertsBundesliga
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Jahongir Tursunov
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