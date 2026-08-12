Google Pixel 11 Pro Fold présenté : écran plus lumineux et châssis renforcé

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Google Pixel 11 Pro Fold présenté : écran plus lumineux et châssis renforcé

Alors que le marché des smartphones pliables connaît une croissance rapide dans le monde de la technologie, Google a dévoilé son prochain appareil phare. Selon ixbt.com, le nouveau Pixel 11 Pro Fold n’a pas subi de changements radicaux au niveau de son apparence par rapport à la génération précédente, mais ses capacités internes et sa conception ont été considérablement améliorées. L’appareil vise à offrir aux utilisateurs un châssis plus robuste et des écrans de meilleure qualité. Techcrunch.com en rend compte.

Châssis renforcé et nouvelles solutions de conception

Les ingénieurs de Google ont développé un système de charnière entièrement nouveau et plus robuste pour le modèle Pixel 11 Pro Fold de cette année. Selon l’entreprise, le nouveau smartphone pliable est à la fois plus léger et plus résistant que son prédécesseur. Son épaisseur a été réduite de 1 millimètre et son poids allégé d’environ 20 grammes, ce qui le rend plus pratique au quotidien.

Bien que le poids et l’épaisseur de l’appareil aient diminué, cette évolution a légèrement affecté la capacité de la batterie. Ainsi, la batterie de 4,750 mA/soat du modèle de l’année dernière a été remplacée par une batterie de 4,750 mA/soat cette fois-ci. Il convient toutefois de souligner que l’appareil prend désormais en charge la recharge sans fil à 25 W.

Écrans plus lumineux et appareils photo avancés

Les capacités d’affichage du smartphone ont été considérablement améliorées. Selon l’entreprise, un écran Super Actua a été adopté pour l’écran externe, avec une luminosité maximale de 3,600 nit. Dans l’ensemble, les écrans interne et externe peuvent être jusqu’à 20 % plus lumineux que ceux de la version précédente.

La qualité des photos n’a pas été négligée. Le Pixel 11 Pro Fold est équipé d’un capteur amélioré de 48 mégapixels, capable de capter davantage de lumière et de produire des images détaillées dans diverses conditions d’éclairage. Grâce à la nouvelle puce G6 Tensor et au processeur d’image amélioré, le smartphone permet désormais de prendre des photos avec un zoom numérique 30x, contre 20x auparavant.

Le nouveau Pixel 11 Pro Fold sera proposé aux acheteurs dans les coloris Olive et Obsidian. Le prix de départ de ce gadget pliable haut de gamme est fixé à 1,899 dollars américains. Il entend ainsi renforcer sa position dans le segment premium grâce à ses fonctionnalités distinctives.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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