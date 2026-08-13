Un moment poignant : Ronaldo adresse un message émouvant à Messi après le décès de son père

La rivalité ancienne et légendaire qui a marqué pendant des années les terrains de football a laissé place au respect mutuel, à la solidarité et à l’humanité dans ces moments difficiles et douloureux. d’Arabie saouditedu club saoudien d’Al-Nassr et de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo a adressé ses condoléances et son soutien à Lionel Messi, l’attaquant de l’Inter Miami, qui avait publié un message sur les réseaux sociaux après le décès de son père.

« Leo, je suis à tes côtés dans ces moments difficiles »

Sous le message triste et poignant publié par Lionel Messi en mémoire de son père, Jorge Messi, Ronaldo a laissé les mots sincères suivants :

« Leo, je te serre fort dans mes bras, toi et tes proches, en ces moments extrêmement difficiles. Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille, beaucoup de force et de courage », a écrit Ronaldo.

Ce commentaire a rapidement attiré l’attention de millions de fans, devenant un symbole du profond respect et de l’affection que se portent deux des plus grandes légendes du monde du sport.

Le décès de Jorge Messi et les événements dramatiques de la Coupe du monde 2026

À titre informatif, le père de Lionel Messi, Jorge Messi, qui a également été son agent pendant de nombreuses années, est décédé le 8 août 2026 à l’âge de 68 ans, après une longue et grave maladie. Son décès a été constaté dans un hôpital de Rosario, en Argentine.

Des informations faisant état d’une forte dégradation de l’état de santé de Jorge Messi avaient circulé pendant la Coupe du monde 2026, organisée durant l’été de cette année. Au cours de la compétition, Messi traversait une période psychologiquement très difficile et n’avait même pas pu retenir ses larmes après avoir marqué lors de l’un des matchs. Il souhaitait ardemment atteindre la finale et dédier le trophée à son père, mais l’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne en finale et a dû se contenter de la médaille d’argent.

Jorge Messi n’était pas seulement un père sur lequel Leo pouvait compter : en l’emmenant à l’académie du FC Barcelone à l’âge de 13 ans, il avait été l’un des principaux artisans et guides de son parcours vers le statut de plus grand footballeur du monde.

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