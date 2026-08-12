Galatasaray envoie une offre officielle à Arsenal pour Gabriel Martinelli

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Galatasaray envoie une offre officielle à Arsenal pour Gabriel Martinelli

Le champion en titre de Turquie, Galatasaray, a officiellement proposé 38 millions de livres sterling (45 millions d’euros) à Arsenal pour recruter son attaquant Gabriel Martinelli. Selon Goal.com rapporte .

le club stambouliote a désigné l’international brésilien comme sa principale cible pour les compétitions européennes prestigieuses, notamment la Ligue des champions. Très actif sur le marché des transferts ces dernières saisons, le club turc poursuit sa stratégie ambitieuse afin de renforcer son effectif. Selon Florian Plettenberg, cette offre officielle se trouve actuellement sur le bureau de la direction à l’Emirates Stadium, l’obligeant à prendre une décision importante.

Une situation complexe pour Arsenal

Pour le staff technique dirigé par Mikel Arteta, cette proposition représente un casse-tête à la fois financier et tactique. Le départ de Leandro Trossard pour Besiktas lors du mercato estival, ainsi que l’arrivée de Christos Tzolis comme seul renfort offensif, a notamment réduit les solutions disponibles en attaque pour Arsenal.

Âgé de 25 ans, Gabriel Martinelli est devenu un élément indispensable du projet de l’entraîneur espagnol. La saison dernière, il a disputé 53 matches toutes compétitions confondues, inscrivant 11 buts et délivrant 7 passes décisives. Ces performances ont contribué au premier titre d’Arsenal en Premier League depuis 2004 et à son parcours jusqu’en finale de la Ligue des champions.

La carrière du joueur au club

L’ailier brésilien avait rejoint Arsenal en 2019 en provenance d’Ituano. Devenu rapidement l’un des leaders de l’équipe, Martinelli a conquis les supporters grâce à sa vitesse et à sa mobilité sur le terrain. Il a disputé 278 matches au total sous le maillot du club londonien, inscrivant 62 buts et délivrant 36 passes décisives.

Après avoir recruté ces dernières années des stars telles que Victor Osimhen et Wilfried Zaha, Galatasaray entend préserver sa compétitivité sur la scène internationale grâce au transfert de Martinelli. La direction d’Arsenal doit désormais comparer la contribution future du joueur à l’équipe avec l’offre financière reçue.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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