Google présente Pixel Tag, son appareil concurrent de l’Apple AirTag

La société Google a dévoilé le nouveau gadget Google Pixel Tag lors de la présentation « Made by Google 2026 ». Conçu pour rechercher et suivre les objets personnels, ce baliseur intelligent, proposé à partir de 29 dollars, se veut une alternative crédible au produit phare Apple AirTag et élargit considérablement les possibilités de recherche pour les utilisateurs d’Android. Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouvel appareil utilise le réseau Google Find Hub, qui relie des millions de gadgets fonctionnant sous Android dans le monde entier. Cette approche ressemble à l’écosystème Find My d’Apple et permet de retrouver rapidement des objets perdus grâce à un réseau mondial. Les utilisateurs peuvent également faire sonner leur Pixel Tag et déterminer sa position directement depuis un smartphone, mais aussi depuis leur montre connectée Pixel Watch.

Design et caractéristiques techniques

Par son apparence et sa forme, Pixel Tag se distingue nettement de son principal concurrent, AirTag. Alors que le gadget d’Apple adopte une forme petite et ronde, Google a choisi un design ovale, allongé et plus fin. Selon ses caractéristiques techniques, Pixel Tag mesure 1,1 pouces de largeur, 1,8 pouces de hauteur et 0,2 pouces d’épaisseur.

À titre de comparaison, AirTag affiche un diamètre de 1,26 pouces et une épaisseur de 0,31 pouces. Leur poids est presque identique : batterie comprise, Pixel Tag pèse 0,4 once, contre 0,39 once pour l’appareil d’Apple. Les deux gadgets bénéficient d’une protection IP67 contre l’eau et la poussière et peuvent rester jusqu’à 30 minutes sous 1 mètre d’eau.

Fonctionnalités et date de commercialisation

L’appareil est équipé du Bluetooth et de la technologie Ultra Wideband pour la recherche précise, mais il ne possède pas de module NFC. Un haut-parleur intégré au boîtier facilite la recherche en émettant un son à courte distance. Pour l’alimentation, les deux appareils utilisent une pile bouton CR2032 remplaçable, dont l’autonomie atteint environ un an.

L’accessoire est conçu pour être fixé à des clés, des sacs et autres objets de valeur. Selon la source, Google Pixel Tag sera commercialisé à partir du 11 novembre de cette année. Son prix devrait être de 29 dollars à l’unité et de 99 dollars pour un lot de quatre.