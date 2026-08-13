Arsenal remet le transfert d’Ezri Konsa à l’ordre du jour

Le club londonien Arsenal intensifie ses efforts pour recruter le défenseur d’Aston Villa Ezri Konsa avant la fermeture du mercato estival. Selon la BBC, les « Gunners » n’ont pas renoncé à transférer l’expérimenté international anglais afin de remplacer efficacement William Saliba, blessé. La grave blessure de William Saliba lors d’un match avec l’équipe nationale, qui l’éloignera des terrains pour une longue période, oblige le staff de Mikel Arteta à s’activer immédiatement sur le marché des transferts. À ce sujet, Goal.com rapporte .

Pour l’instant, les divergences financières constituent un obstacle majeur dans les négociations entre les deux clubs. La direction d’Arsenal avait initialement proposé 30 millions de livres sterling pour le joueur de 28 ans, mais Aston Villa a immédiatement rejeté cette offre. Le club de Birmingham réclame le double de cette somme pour son capitaine. Sa direction a fixé un prix élevé en tenant compte de l’importante contribution de Konsa aux victoires en Ligue Europa et à la qualification de l’Angleterre pour les demi-finales de la Coupe du monde.

Écart du montant du transfert et options alternatives

Mikel Arteta considère Konsa comme sa priorité pour renforcer la profondeur de la défense. Même si Bruno Guimaraes et Christos Tzolis ont rejoint l’équipe durant le mercato estival, aucun renfort majeur n’a encore été recruté en défense centrale. Malgré l’étude de candidatures alternatives comme Konstantinos Mavropanos et Jacobo Ramón, l’attention reste principalement portée sur Ezri Konsa.

De son côté, le joueur ne réclame pas encore activement son départ d’Aston Villa, alors qu’il lui reste deux ans de contrat. En raison de ses longues vacances après la Coupe du monde, il a manqué le match de la Supercoupe de l’UEFA. L’entraîneur d’Aston Villa, Unai Emery, avait déjà montré qu’il était prêt à laisser partir ses cadres en cas d’offre adéquate, en vendant Morgan Rogers à Chelsea, Youri Tielemans à Manchester United et Lucas Digne au PSG cet été.

Dans la situation actuelle, la direction d’Arsenal devra augmenter considérablement son offre initiale. L’issue du transfert dépend entièrement de la décision d’Aston Villa. Si aucun accord n’est trouvé, le club de Birmingham pourrait craindre une baisse future de la valeur du joueur, ce qui augmenterait les chances de voir l’opération aboutir.