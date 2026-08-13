Le transfert « bombe » de Beşiktaş : Dušan Vlahović officiellement en Turquie !

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Le transfert « bombe » de Beşiktaş : Dušan Vlahović officiellement en Turquie !

La Süper Lig turque et le marché des transferts européen ont été témoins d’un nouvel accord retentissant. Le club stambouliote de Beşiktaş a officiellement annoncé avoir conclu avec succès les négociations avec le célèbre attaquant serbe Dušan Vlahović (Dušan Vlahović) et l’avoir fait signer.

Un contrat de trois ans et une star recrutée gratuitement

L’attaquant talentueux de 26 ans était libre après l’expiration de son contrat avec la Juventus. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, la direction du club stambouliote s’est montrée plus rapide pour recruter la star serbe.

Il avait été rapporté auparavant que les deux parties avaient trouvé un accord de principe sur les conditions d’un contrat de trois ans . Cet accord est désormais officiellement confirmé.

Les statistiques et le parcours de Vlahović

La saison dernière, Dušan Vlahović a disputé 19 rencontres de Serie A sous le maillot de la Juventus, inscrivant 7 buts et délivrant 1 passe décisive.

L’attaquant serbe de 26 ans est progressivement devenu l’un des avant-centres les plus remarquables du football mondial :

  • Il a débuté sa carrière au légendaire club serbe du Partizan ;

  • Avec le club italien de Fiorentina , il a révélé ses véritables qualités de buteur et attiré l’attention des grands clubs européens ;

  • Au sein du club turinois de Juventus , il a évolué comme attaquant titulaire.

Cette recrue de Beşiktaş montre que le club stambouliote nourrit de grandes ambitions pour la nouvelle saison, aussi bien en championnat national que dans les compétitions européennes.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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