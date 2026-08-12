Dušan Vlahović rejoint Beşiktaş à la surprise générale

Un transfert qui a secoué le football européen a été officialisé : l’attaquant serbe Dušan Vlahović, après avoir quitté la Juventus de Turin, s’est engagé avec le club turc de Beşiktaş en tant qu’agent libre. Selon Goal.com, cette arrivée est devenue l’un des événements les plus retentissants du mercato estival et illustre clairement les ambitions du club stambouliote de reconquérir la première place du championnat national. Selon Goal.com rapporte .

Selon les informations disponibles, le contrat de l’attaquant de 26 ans avec la Juventus étant arrivé à son terme, il est officiellement devenu agent libre. Mardi, le club d’Istanbul a confirmé que des négociations officielles étaient en cours avec le joueur. L’arrivée de Vlahović en Turquie confirme une nouvelle fois la progression du niveau de la Süper Lig et le fait que ce championnat est devenu une destination attrayante même pour les meilleurs joueurs européens.

L’afflux de stars européennes et les ambitions de Beşiktaş

Le transfert de Dušan Vlahović intervient dans un contexte d’arrivée massive de joueurs vedettes en Süper Lig ces derniers temps. Romelu Lukaku et Mason Greenwood avaient auparavant rejoint Fenerbahçe, tandis que Mohamed Salah aurait été transféré à Trabzonspor. Désormais, Beşiktaş s’est également offert un attaquant autrefois évalué à près de neuf chiffres.

Rappelons qu’au début de sa carrière, l’international serbe suscitait un vif intérêt de la part de clubs de Premier League, notamment Arsenal. Il avait toutefois choisi Turin à l’époque. Son transfert actuel lui offre la possibilité de retrouver sa meilleure forme sportive et de devenir la principale force offensive de son équipe dans les compétitions européennes.

Les blessures et le bilan de la période turinoise

Bien que le passage de Vlahović à la Juventus ait commencé de manière productive, les dernières périodes ont été plus difficiles. En quatre saisons et demie sous le maillot bianconero, l’attaquant a inscrit 68 buts au total. La saison dernière a toutefois été compliquée pour lui en raison de problèmes physiques.

Absent pendant plus de trois mois, de décembre à mars, en raison d’une blessure récurrente aux adducteurs, le joueur n’a disputé que 23 rencontres toutes compétitions confondues. Malgré cela, lors de la saison où la Juventus a terminé sixième de Serie A, Vlahović a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives. La direction de Beşiktaş espère que son nouvel environnement et son approche médicale aideront l’attaquant à retrouver son ancienne excellente condition physique.