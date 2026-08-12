Myles Lewis-Skelly veut rester à Arsenal et se battre pour une place de titulaire

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Myles Lewis-Skelly veut rester à Arsenal et se battre pour une place de titulaire

Le milieu de terrain d’Arsenal, Myles Lewis-Skelly, a fermement décidé de rester au club et de se battre pour une place de titulaire sous les ordres de Mikel Arteta, malgré l’incertitude entourant son avenir. Bien qu’il se soit illustré lors de la préparation, la forte concurrence et l’intérêt d’autres clubs continuent de remettre son avenir en question. Selon Goal.com rapporte .

Selon BBC Sport, le jeune joueur a attiré l’attention du staff en débutant les deux dernières rencontres amicales de préparation, dont celle disputée avant le Community Shield prévu dimanche. En difficulté la saison dernière en raison de la concurrence en défense, il a livré de bonnes performances à son poste naturel de milieu de terrain central, poussant le staff à reconsidérer sa situation.

L’intérêt des concurrents et la situation sur le marché des transferts

Les performances convaincantes de Myles Lewis-Skelly lors des derniers matches modifient les plans d’Arsenal. Le club avait auparavant envisagé de le vendre, avec Ethan Nwaneri, afin de préserver son équilibre financier. Toutefois, la détermination du joueur et ses prestations sur le terrain ont compliqué la situation.

Selon la source, le joueur avait été proposé à Manchester United en janvier, même si le club londonien affirme ne pas avoir activement cherché à le vendre. Manchester United est à la recherche d’un joueur capable d’évoluer sur le côté gauche, Luke Shaw étant régulièrement gêné par les blessures. Chelsea avait également la possibilité de recruter le joueur, mais n’a pour l’instant pas engagé de démarche sérieuse en raison de la concurrence au sein de son effectif.

La stratégie financière du club

Arsenal s’est montré actif sur le marché des transferts ces dernières saisons. Le club avait dépensé 250 millions de livres l’an dernier et plus de 100 millions cette année, dont 75 millions pour Bruno Guimarães. Afin de respecter les règles financières, Arsenal a vendu Christian Nørgaard et Leandro Trossard.

La vente de Myles Lewis-Skelly, formé à l’académie du club, pourrait représenter un bénéfice important pour Arsenal sur le plan comptable et au regard des règles du fair-play financier. Malgré cela, le joueur reste déterminé à poursuivre sa carrière à Arsenal et à exprimer pleinement son potentiel.

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Jahongir Tursunov
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