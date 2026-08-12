L’amende de 24 millions de dollars de Grubhub est parvenue aux utilisateurs

La Federal Trade Commission (FTC) américaine a annoncé que les indemnités, d’un montant total de 23,8 millions de dollars, réunies dans le cadre de sa plainte contre Grubhub, l’un des principaux services de livraison de repas, ont commencé à être distribuées aux consommateurs et aux coursiers. Selon ixbt.com, ces fonds sont versés à plus de 640 000 personnes ayant subi un préjudice en raison des pratiques trompeuses de l’entreprise et de la présentation erronée des revenus des travailleurs. Techcrunch.com rapporte que.

Ces versements financiers sont la suite logique de la vaste procédure judiciaire engagée en décembre 2024 contre Grubhub par la FTC et le bureau du procureur général de l’Illinois. Les autorités officielles avaient vivement critiqué la diffusion d’informations fausses et trompeuses sur les revenus potentiels des coursiers, la limitation de l’accès des clients à leurs comptes et à leurs fonds et, surtout, l’ajout non autorisé de restaurants sur la plateforme.

Restaurants non autorisés et pratiques publicitaires trompeuses

L’enquête a révélé que Grubhub avait placé sans autorisation les noms d’environ 325 000 établissements qui ne collaboraient pas avec l’entreprise, afin de donner artificiellement une image plus vaste de sa plateforme. La société a refusé de répondre aux demandes légitimes de ces restaurants visant à supprimer leurs pages et a tenté à la place de les contraindre à conclure des contrats de partenariat payants.

Selon les conditions de l’accord, Grubhub a été contraint de modifier profondément ses pratiques. Désormais, l’entreprise doit faire preuve de davantage de transparence lorsqu’elle publie les revenus estimés des coursiers, permettre aux clients de rétablir leur compte ou de déposer une réclamation lorsqu’il est restreint, et obtenir le consentement explicite de tout restaurant avant d’établir un partenariat avec lui.

Les problèmes systémiques du marché de la livraison

Cette affaire a une nouvelle fois attiré l’attention du public sur les activités des grands acteurs du marché de la livraison en ligne. Il s’est avéré qu’un mois avant cet événement, un tribunal fédéral avait également approuvé un autre accord d’environ 25 millions de dollars visant à protéger les intérêts d’environ 60 000 coursiers de Grubhub en Californie.

Aujourd’hui, Grubhub n’est pas la seule entreprise concernée : d’autres grandes plateformes de livraison font également l’objet d’enquêtes approfondies et de contestations judiciaires. Par le passé, DoorDash a notamment été crituée pour les salaires et les conditions de travail de ses coursiers, tandis qu’Uber Eats a rencontré de nombreux problèmes en raison de frais excessifs facturés aux clients et de différends avec les restaurants.