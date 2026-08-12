DapuStor présente un SSD de 512 TB

Une avancée majeure a été enregistrée sur le marché des technologies de traitement et de stockage des données. Selon Ixbt.com, lors du sommet FMS 2026 organisé début août, DapuStor a présenté au public son innovant SSD R6060 d’une capacité de 512 TB. Cet appareil à la capacité exceptionnelle est destiné aux centres de données modernes et aux systèmes d’entreprise nécessitant un espace de stockage considérable, établissant ainsi de nouvelles références dans le secteur. Ixbt.com rapporte cela.

Le dispositif de nouvelle génération prend en charge les interfaces et protocoles les plus récents. Selon les informations disponibles, le DapuStor R6060 fonctionne avec l’interface PCIe Gen5 et le protocole NVMe 2.0. Cela augmente considérablement les vitesses de transfert et l’efficacité du système, tout en garantissant un fonctionnement stable, même sous les charges les plus lourdes.

Architecture technique et format compact

En matière d’apparence et de design, ce SSD adopte le format EDSFF E2 et mesure 200 × 76 × 9,5 mm. Intégrer 512 TB de données dans un boîtier aussi compact a représenté un défi majeur pour les ingénieurs. La conception de l’appareil permet d’installer 64 emplacements ou plus pour la mémoire flash NAND, ce qui porte la densité des composants à un niveau sans précédent.

La partie matérielle de l’appareil a également été conçue avec un soin particulier. Le modèle R6060 repose sur le contrôleur DP800 PCIe Gen5, spécialement développé par Dpco Microelectronics, ainsi que sur de la mémoire NAND 3D eQLC. Ces technologies avancées garantissent non seulement de hautes performances, mais aussi une longue durée de vie de la mémoire.

Technologies avancées et perspectives d’avenir

Selon les spécialistes, le nouveau SSD adopte des approches modernes pour la gestion du stockage. Il prend notamment en charge la technologie FDP (Flexible Data Placement). Cette fonction optimise le placement des données sur le disque, réduit l’usure de la mémoire et améliore encore les performances globales.

Rappelons que DapuStor était déjà connue pour ses appareils à grande capacité. Toutefois, avant la présentation de la version de 512 TB, la capacité maximale du modèle R6060 dans d’autres formats était limitée à 256 TB. Ce doublement de capacité permettra à l’avenir aux grandes entreprises d’optimiser considérablement leurs coûts de serveurs.