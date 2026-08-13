Le prix des cartes graphiques Radeon RX 9000 devrait augmenter de 7 à 20 %

Une hausse du prix des cartes graphiques AMD de nouvelle génération de la série Radeon RX 9000 est attendue prochainement. Selon ixbt.com, de nouveaux prix de vente conseillés pour le troisième trimestre sur le marché chinois ont été publiés. Ils seraient supérieurs de 7 à 20 % aux tarifs d’origine. À ce sujet, Ixbt.com rapporte cela.

D’après les données présentées par les analystes de Videocardz, l’évolution des prix varie selon les modèles. Ainsi, la RX 7650 GRE, qui appartient à la génération précédente, affiche la plus faible différence de prix, limitée à 5,6 %.

Quels modèles sont concernés par la plus forte hausse de prix ?

Selon les résultats de l’étude, la plus forte hausse de prix devrait concerner notamment les modèles Radeon RX 9070 XT et RX 9060 XT 16GB. Fait intéressant, le modèle standard RX 9070, doté d’une capacité mémoire similaire de 16GB, ne devrait pas subir une hausse aussi marquée.

L’analyse des prix actuels sur la grande plateforme commerciale chinoise JD.com montre qu’aucune évolution significative n’est encore visible dans le prix des produits AMD. Dans le même temps, les cartes graphiques GeForce RTX 50 de NVIDIA, son principal concurrent, ont déjà connu une hausse notable.

Situation du marché et avantage concurrentiel

En conséquence, l’écart entre les prix de détail des cartes concurrentes d’AMD et de NVIDIA atteint actuellement un niveau historiquement élevé. Les cartes graphiques AMD Radeon restent donc une alternative nettement plus économique et avantageuse pour les acheteurs.

Les spécialistes estiment que la nouvelle politique tarifaire appliquée au marché chinois pourrait progressivement affecter d’autres régions. Malgré une légère hausse des prix, l’écart actuel devrait contribuer à renforcer la position des produits AMD sur le marché mondial.