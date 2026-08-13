Des entrepreneurs mexicains créent du « cuir » à partir d’un simple cactus : pourquoi le cactus ?

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Des entrepreneurs mexicains créent du « cuir » à partir d’un simple cactus : pourquoi le cactus ?

Deux entrepreneurs mexicains ont créé, à partir du cactus nopal, un matériau pouvant remplacer le cuir animal. Appelé Desserto, il est utilisé dans la mode pour fabriquer des sacs, des chaussures et d’autres produits.

Comment le cactus se transforme-t-il en « cuir » ?

Desserto est fabriqué à partir des feuilles du cactus nopal. Son principal avantage est de ne pas utiliser de cuir animal dans sa production.

Le simple cactus du désert pourrait à l’avenir devenir une alternative écologique au cuir animal dans l’industrie de la mode.

Pourquoi précisément le cactus ?

Le cactus nopal résiste à la sécheresse et nécessite moins d’eau que de nombreuses autres cultures. Sa culture constitue donc une solution intéressante pour économiser les ressources.

Ce matériau permet de fabriquer des sacs, des chaussures et divers accessoires de mode.

Une nouvelle opportunité pour l’industrie de la mode

Alors que l’intérêt pour les matériaux alternatifs au cuir traditionnel augmente, le Desserto fabriqué à partir de cactus apparaît comme l’une des options fondées sur une approche écologique.

Achèteriez-vous un sac ou des chaussures en « cuir » de cactus ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec vos amis.

MexiqueDesserto
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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