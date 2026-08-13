Un homme marqué par l’absence de son père : Messi écrit une lettre à son père défunt

Le capitaine de l’équipe nationale d’Argentine et de l’Inter Miami, âgé de 39 ans, Lionel Messi a publié un message très triste et émouvant après la mort de son père et soutien le plus proche pendant de longues années, Jorge Messi. Dans cette lettre, le footballeur légendaire n’a pas caché qu’il se trouvait dans une situation psychologique et physique difficile et que la poursuite de sa carrière était remise en question.

Pour rappel, Jorge Messi est décédé à l’âge de 68 ans dans une clinique de Rosario, après une longue maladie. Il avait été l’agent et le conseiller le plus proche de Messi, depuis ses premiers pas au FC Barcelone et tout au long de sa carrière.

« Je ne sais pas quoi faire sans vous »

Dans une publication Instagram dédiée à la mémoire de son père, Messi a partagé ses sentiments les plus intimes :

« Je ne sais pas quoi faire sans vous ni comment continuer à vivre. Toute ma vie, je n’ai fait que jouer au football, et il m’est désormais difficile de continuer encore longtemps. Vous étiez à mes côtés depuis le début. Il ne restait que très peu de temps avant la fin. Pourquoi n’avez-vous pas tenu encore un peu, pour que nous puissions terminer cela ensemble ? » — a écrit Messi.

Mondial 2026 : le dernier souhait d’un père et les larmes sur le terrain

Selon Messi, la principale raison de sa participation au Mondial 2026 était précisément la demande et le souhait de son père. Cependant, quelques jours avant le début de la compétition, l’état de santé de Jorge Messi s’est brutalement détérioré et il n’a pas pu assister aux matchs aux États-Unis.

Un triplé contre l’Algérie et des larmes : Lors du premier match de la phase de groupes, Messi a inscrit trois buts et n’a pas pu retenir ses larmes en célébrant le premier. Il a ensuite révélé que ces pleurs n’avaient « rien à voir avec le football », mais qu’ils étaient dus aux moments difficiles vécus par sa famille.

La finale et la fin des limites : L’Argentine s’est inclinée face à l’Espagne en prolongation en finale. Messi a reconnu qu’il voulait remporter la victoire pour son père, mais que ses capacités physiques et mentales étaient épuisées : « Mes jambes ne pouvaient plus tenir. Cette fois, j’ai essayé de dépasser mes limites physiques, mais je n’y suis pas parvenu. Nous n’avons pas pu être champions, mais une fois de plus, vous aviez raison : je devais être là-bas et jouer ».

Sur les traces de son père : transmettre son éducation à ses enfants

Alors que la poursuite de sa carrière est incertaine, Messi a déclaré qu’il consacrerait désormais toute son attention à l’éducation de ses enfants, en suivant les enseignements de son père.

« Vous me manquez énormément, mais vous serez toujours à mes côtés, surtout lorsque j’éduquerai mes enfants. Car je les élèverai exactement comme vous m’avez élevé », a déclaré le capitaine de l’Inter Miami.

Des millions de supporters et l’ensemble du monde sportif soutiennent le champion du monde dans cette période difficile et attendent sa décision finale concernant son départ ou non du football de haut niveau.

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