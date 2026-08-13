Le PSG bat Aston Villa et remporte la Supercoupe de l’UEFA

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Le PSG bat Aston Villa et remporte la Supercoupe de l’UEFA

Dans le magnifique stade Red Bull Arena de Salzbourg, en Autriche, le premier trophée de la saison actuelle du football européen — la Supercoupe de l’UEFA — a trouvé preneur. Dans un match très disputé, le PSG, vainqueur de la Ligue des champions, et Aston Villa, champion de la Ligue Europa, se sont affrontés.

Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 2-1 au terme d’une rencontre intense et riche en rebondissements, offrant au club parisien une deuxième Supercoupe continentale consécutive.

Les buts de Kvaratskhelia et de Doué offrent la victoire au PSG

Comme prévu, la rencontre a débuté par une succession d’attaques parisiennes. Le but ne s’est pas fait attendre : à la 20e minute, Khvicha Kvaratskhelia a percé la défense adverse et ouvert le score — 1-0.

Juste avant la pause, le club anglais est parvenu à égaliser. À la 45e minute, Madueke a trompé le gardien du PSG, Matvey Safonov, pour porter le score à 1-1.

En seconde période, Luis Enrique a fait entrer Ousmane Dembélé afin de renforcer encore son secteur offensif. Ce changement a porté ses fruits : à la 61e minute, le jeune talent Désiré Doué a inscrit le but de la victoire parisienne, scellant le sort du trophée — 2-1.

Supercoupe de l’UEFA 2026

PSG (France) — Aston Villa (Angleterre) — 2-1

12 août. Salzbourg, Red Bull Arena.

  • Buts : Kvaratskhelia (20), Doué (61) — Madueke (45).

  • PSG : Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes (Hernandez, 75), Zaïre-Emery, Vitinha, Neves (Ruiz, 75), Akliouche (Dembélé, 46), Kvaratskhelia (Beraldo, 88), Doué (Mayulu, 87).

  • Aston Villa : Bizot, Cash, Lindelöf, Torres (Mings, 79), Maatsen, Kamara (Bogarde, 72), Gomes (Barkley, 79), McGinn (Alisson, 73), Hemmings, Buendía, Madueke (Abraham, 72).

  • Avertissements : Torres (51), Gomes (64), McGinn (72).

La domination de l’équipe de Luis Enrique se poursuit

Grâce à cette victoire, le PSG entame une nouvelle saison avec un trophée prestigieux supplémentaire et renforce sa domination. Aston Villa, dirigé par Unai Emery, a lutté jusqu’aux dernières minutes, mais n’a pas su résister à la maîtrise et à l’expérience des Parisiens.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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